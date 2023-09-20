Почему и как нужно выбрасывать старые тапочки: запомните на всю жизнь

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Почему и как нужно выбрасывать старые тапочки: запомните на всю жизнь
Полезно знать
Источник фото: Информинг

Тапочки в доме имели свою символическую ценность, ассоциируясь с богатством и роскошью в прошлом. И сегодня, эксперты по фэн-шуй предлагают использовать эту обувь для привлечения благополучия и денег в дом.

Важно выбрать красивые и комфортные тапочки, не стоит экономить на этой детали. Кроме того, рекомендуется выбирать тапочки без каблука, чтобы избежать создания лишнего шума.

Старые, изношенные, грязные или разорванные тапочки следует избегать. Они ассоциируются с утратой здоровья и приносят неблагоприятные энергии. При необходимости избавления от старых тапочек, лучше упаковать их в пакет или коробку.

Если вы одиноки, держите в доме запасные новые тапочки как символ готовности к встрече с хорошим человеком.

Свои тапочки не стоит давать другим людям. Для гостей лучше приобрести отдельные пары домашней обуви.

Разбрасывание тапочек может привести к конфликтам с близкими. Поэтому лучше проявлять осторожность.

Если вы получаете тапочки в подарок, предпочтение стоит отдавать родным.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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