Смешайте эти два средства и рассыпьте под кусты крыжовника и смородины: рекордный урожай обеспечен

Для получения рекордного урожая смородины и крыжовника в следующем году, осенью-зимой рекомендуется использовать специальное удобрение из гашеной извести и картофельного крахмала.

Эти компоненты обладают удивительными свойствами, способствуя улучшению почвы и стимулируя развитие ягодных кустов.

Известь быстро нейтрализует избыточную кислотность почвы и поддерживает ее pH на оптимальном уровне в 5,5. Кроме того, она обогащает почву кальцием, что способствует лучшему усвоению растениями необходимых микро- и макроэлементов. Картофельный крахмал играет роль связующего агента для питательных веществ и, кроме того, содержит витамины группы B, которые благотворно влияют на развитие ягодных кустов.

Для приготовления удобрения, смешайте 1 кг гашеной извести с 300 г картофельного крахмала в ведре. Затем равномерно распределите смесь вокруг каждого куста, используя стакан удобрения на куст. Завершите процесс, накрыв почву компостом и обильно полив.

Это простое, но эффективное удобрение станет основой будущего богатого урожая, который порадует не только вас, но и всех окружающих.