Закатки, которые вы еще успеете сделать на зиму: пальчики оближешь

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Компания Xiaomi представила свою новую умную колонку Sound 2023, которая включает в себя ряд значительных улучшений по сравнению с предыдущей
По данным Baza, в настоящее время следствие по делу об угоне военного вертолета Ми-8 на Украину рассматривает версию, согласно которой организатором
Инсайдер Марк Гурман из Bloomberg, известный своими точными предсказаниями в мире гаджетов, раскрыл планы компании Apple на 2024 год. Наиболее
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Представители крупных российских ритейлеров, включая "М.Видео-Эльдорадо", "МегаФон" и МТС, сообщили, что спрос на iPhone 15 в России значительно