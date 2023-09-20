Закатки, которые вы еще успеете сделать на зиму: пальчики оближешь

В сентябре опытные хозяйки приступают к изготовлению различных заготовок на зиму из сезонных продуктов. Это помогает им наслаждаться вкусом овощей и фруктов в холодное время года.

Вот несколько идей:

Яблочные заготовки: Используйте спелые яблоки для приготовления повидла, компотов и соков. Они идеальны для консервации.

Овощные заготовки: Собирайте последние плоды летних овощей с грядок. Создайте разнообразные салаты и овощные ассорти для зимы.

Дыни и арбузы: Из них можно приготовить варенья, джемы и консервировать в холодном или горячем виде.

Кабачки: Они подходят для приготовления кабачковой икры, варенья и других вариантов консервации.

Баклажаны: Создайте закуски из баклажанов на зиму, например, кусочки или пикантные варианты.

Грибы: Опытные грибники могут заниматься изготовлением грибных закаток. Однако это требует определенных навыков и осторожности.

Перец: Поспевший острый и сладкий перец подходит для салатов, лечо и консервированных фаршированных перцев.

Фасоль: В сентябре можно начать заготовку фасоли на зиму.

Свекла: Из неё можно приготовить заправку для борща.

Облепиха и калина: Создайте варенья, джемы и компоты из этих ягод.

При подготовке заготовок следует соблюдать рекомендации по правильному хранению и консервации, чтобы наслаждаться вкусом продуктов в течение зимы.