Что можно и что нельзя мыть в посудомоечной машине и почему: виды посуды
Посудомоечная машина - замечательный помощник в кухне, но важно помнить, что не все предметы можно ставить в неё. Вот рекомендации по тому, что можно мыть в посудомойке и что не стоит туда класть.
Важно помнить, что некоторые предметы, даже если они кажутся подходящими для посудомойки, требуют особого внимания:
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Посуда с золотыми или платиновыми краями: Даже небольшое воздействие химических средств и высоких температур может повредить драгоценные покрытия.
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Стеклянные посуды с декоративными элементами: Рисунки и узоры могут пострадать от моющих средств и температур.
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Литые железные сковороды с антипригарным покрытием: Моющие средства и агрессивные компоненты в них могут разрушить антипригарное покрытие.
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Посуда с покрытием "Soft touch" или резиновыми ручками: Моющие средства могут повредить такие элементы.
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Эмалированная посуда с поврежденной эмалью: В посудомойке вода может проникнуть сквозь поврежденные участки эмали и вызвать коррозию.
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Медные предметы: После каждого цикла мойки медь будет тускнеть.
Надеюсь, эта информация будет полезной! Если у вас есть какие-то конкретные вопросы по посудомоечным машинам или уходу за посудой, не стесняйтесь спрашивать.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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