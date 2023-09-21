Что можно и что нельзя мыть в посудомоечной машине и почему: виды посуды

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Что можно и что нельзя мыть в посудомоечной машине и почему: виды посуды
Полезно знать
Источник фото: Информинг

Посудомоечная машина - замечательный помощник в кухне, но важно помнить, что не все предметы можно ставить в неё. Вот рекомендации по тому, что можно мыть в посудомойке и что не стоит туда класть.

Важно помнить, что некоторые предметы, даже если они кажутся подходящими для посудомойки, требуют особого внимания:

  1. Посуда с золотыми или платиновыми краями: Даже небольшое воздействие химических средств и высоких температур может повредить драгоценные покрытия.

  2. Стеклянные посуды с декоративными элементами: Рисунки и узоры могут пострадать от моющих средств и температур.

  3. Литые железные сковороды с антипригарным покрытием: Моющие средства и агрессивные компоненты в них могут разрушить антипригарное покрытие.

  4. Посуда с покрытием "Soft touch" или резиновыми ручками: Моющие средства могут повредить такие элементы.

  5. Эмалированная посуда с поврежденной эмалью: В посудомойке вода может проникнуть сквозь поврежденные участки эмали и вызвать коррозию.

  6. Медные предметы: После каждого цикла мойки медь будет тускнеть.

Надеюсь, эта информация будет полезной! Если у вас есть какие-то конкретные вопросы по посудомоечным машинам или уходу за посудой, не стесняйтесь спрашивать.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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