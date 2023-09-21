Что можно и что нельзя мыть в посудомоечной машине и почему: виды посуды

Посудомоечная машина - замечательный помощник в кухне, но важно помнить, что не все предметы можно ставить в неё. Вот рекомендации по тому, что можно мыть в посудомойке и что не стоит туда класть.

Важно помнить, что некоторые предметы, даже если они кажутся подходящими для посудомойки, требуют особого внимания:

Посуда с золотыми или платиновыми краями: Даже небольшое воздействие химических средств и высоких температур может повредить драгоценные покрытия. Стеклянные посуды с декоративными элементами: Рисунки и узоры могут пострадать от моющих средств и температур. Литые железные сковороды с антипригарным покрытием: Моющие средства и агрессивные компоненты в них могут разрушить антипригарное покрытие. Посуда с покрытием "Soft touch" или резиновыми ручками: Моющие средства могут повредить такие элементы. Эмалированная посуда с поврежденной эмалью: В посудомойке вода может проникнуть сквозь поврежденные участки эмали и вызвать коррозию. Медные предметы: После каждого цикла мойки медь будет тускнеть.

Надеюсь, эта информация будет полезной! Если у вас есть какие-то конкретные вопросы по посудомоечным машинам или уходу за посудой, не стесняйтесь спрашивать.