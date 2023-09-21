Грибок исчезнет за ночь: как избавиться от плесени на стенах в квартире навсегда

Появление грибка в квартире проявляется в виде черных точек на стенах, межплиточных швах, потолке и около вентиляционных отверстий. Эти точки, хотя и похожи на грязь, на самом деле представляют собой плесень, которая не только портит внешний вид, но и представляет опасность для здоровья.

Плесень развивается из спор, которые непрерывно находятся в воздухе. Однако для их размножения необходимы определенные условия: тепло и высокая влажность. Вот почему плесень часто встречается в цветочных горшках, ванных комнатах, на кухне и в стиральных машинах - везде, где постоянно присутствует вода. Плесень потенциально опасна для человеческого здоровья, поскольку может вызвать проблемы с дыхательной системой и негативно сказаться на иммунитете. Кроме того, она может повредить мебель, технику и испортить продукты, делая их непригодными для употребления. Избавиться от грибка не так просто, но это возможно.

Одной из основных причин его появления является недостаточная и нерегулярная уборка. Например, если посуду оставляют невымытой в раковине, а в хлебнице лежит старый багет, то очень скоро можно столкнуться с грибком. Но есть и другие факторы, такие как редкое проветривание, сырость и отсутствие хорошей вентиляции, а также отсутствие гидроизоляции. Поэтому самое важное - поддерживать чистоту и нормализовать уровень влажности.

Например, можно установить систему принудительной вентиляции в ванной или просто регулярно проветривать помещение. Если сыро в кладовой, можно разместить в углах осушители воздуха, такие как сода или рис. Однако также важно выявить причину сырости, например, проверить герметичность швов. В противном случае грибок может снова появиться.

Чтобы избавиться от плесени на стенах, можно использовать эффективное средство - уксус. Наполните пульверизатор обычным столовым уксусом и обработайте им стены. При этом следует использовать респиратор и перчатки. Также можно разбавить уксус водой в равных пропорциях. Кислота поможет уничтожить грибок.

Еще одним народным средством является раствор пищевой соды. Растворите столовую ложку порошка в стакане воды, обработайте стены и дождитесь высыхания. Эти методы можно чередовать. Если плесень появилась под обоями, то поврежденное покрытие следует удалить, так как дезинфекция его не спасет. Кроме того, рекомендуется удалить верхний слой шпаклевки. Почерневшие пятна можно обработать уксусом, содой или специальным средством, которое можно приобрести в магазине. При постоянной влажности перед наклеиванием новых обоев поверхности стоит обработать противогрибковой пропиткой и дать высохнуть.

Чтобы предотвратить появление грибка в ванной и туалете, следует следить за уровнем влажности. Регулярная уборка и проветривание помогут поддерживать среду в чистоте и сухости. При использовании стиральной машины ее рекомендуется оставлять открытой на несколько часов после стирки.