Как бороться с сорняками осенью: потребуется всего-навсего одно простое средство

В осенний период основное внимание у садоводов уделяется борьбе с вредителями и сорняками. Наивно полагать, что зимой они вымрут и весной все будет чисто.

На сегодняшний день существует два эффективных способа борьбы с сорняками: прополка и применение химикатов. Для однолетних сорняков, таких как пастушья сумка и осот, эффективна глубокая перекопка почвы. Это поможет вымерзнуть семенам при наступлении холодов.

В случае с многолетними сорняками без применения гербицидов не обойтись. Очень важно помнить, что обработку нужно проводить в сухую и безветренную погоду. Если в течение трех часов после обработки начнется дождь, то все придется начинать заново. Некоторые садоводы предпочитают обходиться без химии и используют раствор соли и уксуса. Для его приготовления следует довести до кипения 3 литра воды, растворить в ней 6 столовых ложек соли, затем добавить 2,5 стакана 9%-ного уксуса. Горячим раствором обильно поливают сорняки или используют для опрыскивания.