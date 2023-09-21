Как быстро почистить жалюзи, не снимая с окна: лайфхаки опытных хозяюшек

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Как быстро почистить жалюзи, не снимая с окна: лайфхаки опытных хозяюшек
Полезно знать
Источник фото: Информинг

Чтобы правильно почистить жалюзи, следует учитывать их тип и материал, из которого они изготовлены.

Вот несколько советов для уборки различных видов жалюзи. Вертикальные жалюзи:

1. Деревянные или бамбуковые:

  • Нельзя мыть водой, так как они могут деформироваться.
  • Очищать сухой тряпкой или пылесосом, предварительно закрыв их.
  • Вытрите каждую ламель сухой тряпкой.
  • Обработайте конструкцию спреем-антистатиком.

2. Тканевые:

  • Рекомендуется снять конструкцию для более качественной уборки.
  • Пыль удалите пылесосом.
  • Для глубокой чистки, можно отнести их в химчистку или постирать самостоятельно.
  • Если стирка допускается, погрузите в таз с моющим раствором, а затем постирайте в деликатном режиме без отжима.
  • После стирки, разверните и оставьте сушиться.

3. Пластиковые или металлические:

  • Если не снимаются, переведите в полуоткрытое положение.
  • Пыль удалите сухой тряпкой.
  • Нанесите моющее средство из пульверизатора, протрите губкой и салфеткой из микрофибры.

Горизонтальные жалюзи:

Источник фото: Информинг 

1. Тканевые:

  • Снять часто нельзя, поэтому рекомендуется мыть на месте.

2. Из пластика или металла:

  • Операции такие же, как и с вертикальными.

Независимо от типа, помните, что правильный уход помогает сохранить жалюзи в хорошем состоянии и продлить их срок службы.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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