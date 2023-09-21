Как быстро почистить жалюзи, не снимая с окна: лайфхаки опытных хозяюшек

Чтобы правильно почистить жалюзи, следует учитывать их тип и материал, из которого они изготовлены.

Вот несколько советов для уборки различных видов жалюзи. Вертикальные жалюзи:

1. Деревянные или бамбуковые:

Нельзя мыть водой, так как они могут деформироваться.

Очищать сухой тряпкой или пылесосом, предварительно закрыв их.

Вытрите каждую ламель сухой тряпкой.

Обработайте конструкцию спреем-антистатиком.

2. Тканевые:

Рекомендуется снять конструкцию для более качественной уборки.

Пыль удалите пылесосом.

Для глубокой чистки, можно отнести их в химчистку или постирать самостоятельно.

Если стирка допускается, погрузите в таз с моющим раствором, а затем постирайте в деликатном режиме без отжима.

После стирки, разверните и оставьте сушиться.

3. Пластиковые или металлические:

Если не снимаются, переведите в полуоткрытое положение.

Пыль удалите сухой тряпкой.

Нанесите моющее средство из пульверизатора, протрите губкой и салфеткой из микрофибры.

Горизонтальные жалюзи:

1. Тканевые:

Снять часто нельзя, поэтому рекомендуется мыть на месте.

2. Из пластика или металла:

Операции такие же, как и с вертикальными.

Независимо от типа, помните, что правильный уход помогает сохранить жалюзи в хорошем состоянии и продлить их срок службы.