Как быстро почистить жалюзи, не снимая с окна: лайфхаки опытных хозяюшек
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Источник фото: Информинг
Чтобы правильно почистить жалюзи, следует учитывать их тип и материал, из которого они изготовлены.
Вот несколько советов для уборки различных видов жалюзи. Вертикальные жалюзи:
1. Деревянные или бамбуковые:
- Нельзя мыть водой, так как они могут деформироваться.
- Очищать сухой тряпкой или пылесосом, предварительно закрыв их.
- Вытрите каждую ламель сухой тряпкой.
- Обработайте конструкцию спреем-антистатиком.
2. Тканевые:
- Рекомендуется снять конструкцию для более качественной уборки.
- Пыль удалите пылесосом.
- Для глубокой чистки, можно отнести их в химчистку или постирать самостоятельно.
- Если стирка допускается, погрузите в таз с моющим раствором, а затем постирайте в деликатном режиме без отжима.
- После стирки, разверните и оставьте сушиться.
3. Пластиковые или металлические:
- Если не снимаются, переведите в полуоткрытое положение.
- Пыль удалите сухой тряпкой.
- Нанесите моющее средство из пульверизатора, протрите губкой и салфеткой из микрофибры.
Горизонтальные жалюзи:
1. Тканевые:
- Снять часто нельзя, поэтому рекомендуется мыть на месте.
2. Из пластика или металла:
- Операции такие же, как и с вертикальными.
Независимо от типа, помните, что правильный уход помогает сохранить жалюзи в хорошем состоянии и продлить их срок службы.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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