Как правильно постирать куртку в стиральной машинке, чтобы не испортить

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Как правильно постирать куртку в стиральной машинке, чтобы не испортить
Полезно знать
Источник фото: Информинг

Соблюдение правил при стирке курток в стиральной машине помогает избежать повреждений и сохранить вещь в хорошем состоянии.

Важно помнить, что соблюдение указаний на бирке и выбор правильного режима машинки - залог того, что вещь сохранит свой вид и качество. Вот краткий обзор по стирке курток разных типов:

Куртка из синтепона:

  • Температура: не выше 30°, не дольше 40 минут.
  • Не используйте стиральный порошок с хлором.
  • Не отжимайте в машинке, сушите естественным образом.

Пуховик:

  • Режим: "Деликатный", температура не выше 30°.
  • Включите полоскание несколько раз.
  • Если разрешен отжим, выбирайте медленную скорость.
  • Сушите в горизонтальном положении, переворачивая время от времени.

Куртка из полиэстера:

  • Температура: до 40°, деликатный режим.
  • Отключите сушку и отжим.
  • Отжимайте вручную, сушите на "плечиках".

Ветровка:

  • Стирка: при температуре 40°.
  • Отжим и сушка в машинке допустимы, если не указано иное.
  • Застегните все молнии, выверните куртку.

Важно также помнить, что при сушке курток избегайте батарей и прямых солнечных лучей, чтобы изделие не пострадало.

Соблюдение этих рекомендаций поможет вам сохранить ваши куртки в хорошем состоянии долгие годы.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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