Как правильно постирать куртку в стиральной машинке, чтобы не испортить
Полезно знать
Источник фото: Информинг
Соблюдение правил при стирке курток в стиральной машине помогает избежать повреждений и сохранить вещь в хорошем состоянии.
Важно помнить, что соблюдение указаний на бирке и выбор правильного режима машинки - залог того, что вещь сохранит свой вид и качество. Вот краткий обзор по стирке курток разных типов:
Куртка из синтепона:
- Температура: не выше 30°, не дольше 40 минут.
- Не используйте стиральный порошок с хлором.
- Не отжимайте в машинке, сушите естественным образом.
Пуховик:
- Режим: "Деликатный", температура не выше 30°.
- Включите полоскание несколько раз.
- Если разрешен отжим, выбирайте медленную скорость.
- Сушите в горизонтальном положении, переворачивая время от времени.
Куртка из полиэстера:
- Температура: до 40°, деликатный режим.
- Отключите сушку и отжим.
- Отжимайте вручную, сушите на "плечиках".
Ветровка:
- Стирка: при температуре 40°.
- Отжим и сушка в машинке допустимы, если не указано иное.
- Застегните все молнии, выверните куртку.
Важно также помнить, что при сушке курток избегайте батарей и прямых солнечных лучей, чтобы изделие не пострадало.
Соблюдение этих рекомендаций поможет вам сохранить ваши куртки в хорошем состоянии долгие годы.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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