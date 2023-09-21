Как правильно постирать куртку в стиральной машинке, чтобы не испортить

Соблюдение правил при стирке курток в стиральной машине помогает избежать повреждений и сохранить вещь в хорошем состоянии.

Важно помнить, что соблюдение указаний на бирке и выбор правильного режима машинки - залог того, что вещь сохранит свой вид и качество. Вот краткий обзор по стирке курток разных типов:

Куртка из синтепона:

Температура: не выше 30°, не дольше 40 минут.

Не используйте стиральный порошок с хлором.

Не отжимайте в машинке, сушите естественным образом.

Пуховик:

Режим: "Деликатный", температура не выше 30°.

Включите полоскание несколько раз.

Если разрешен отжим, выбирайте медленную скорость.

Сушите в горизонтальном положении, переворачивая время от времени.

Куртка из полиэстера:

Температура: до 40°, деликатный режим.

Отключите сушку и отжим.

Отжимайте вручную, сушите на "плечиках".

Ветровка:

Стирка: при температуре 40°.

Отжим и сушка в машинке допустимы, если не указано иное.

Застегните все молнии, выверните куртку.

Важно также помнить, что при сушке курток избегайте батарей и прямых солнечных лучей, чтобы изделие не пострадало.

Соблюдение этих рекомендаций поможет вам сохранить ваши куртки в хорошем состоянии долгие годы.