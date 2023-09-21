Какое удобрение положить в лунку под чеснок осенью: урожай замучаетесь собирать

При посадке озимого чеснока можно воспользоваться различными удобрениями, чтобы обеспечить растению необходимые питательные вещества.

Варианты удобрений:

Зола: Она является хорошим источником калия, кальция и некоторых других элементов. Разумеется, это подходящий вариант, если у вас есть зола в наличии.

Купленные удобрения для чеснока: Эти удобрения специально разработаны для удовлетворения потребностей чеснока. Они должны содержать азот, калий, фосфор, кальций и магний в необходимых пропорциях.

Трава и компост: Использование скошенной травы или компоста также может быть хорошим способом обогатить почву. Важно помнить, что умеренное и сбалансированное удобрение важно для здоровья растений.

Переусердствовать с удобрениями тоже не стоит, так как это может привести к перегною почвы и вреду для растений. Выбор конкретного удобрения или способа зависит от наличия ресурсов и предпочтений садовода.