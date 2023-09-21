Какое удобрение положить в лунку под чеснок осенью: урожай замучаетесь собирать

Image 16+
Какое удобрение положить в лунку под чеснок осенью: урожай замучаетесь собирать
Полезно знать
Источник фото: Информинг

При посадке озимого чеснока можно воспользоваться различными удобрениями, чтобы обеспечить растению необходимые питательные вещества.

Варианты удобрений:

Зола: Она является хорошим источником калия, кальция и некоторых других элементов. Разумеется, это подходящий вариант, если у вас есть зола в наличии.

Купленные удобрения для чеснока: Эти удобрения специально разработаны для удовлетворения потребностей чеснока. Они должны содержать азот, калий, фосфор, кальций и магний в необходимых пропорциях.

Трава и компост: Использование скошенной травы или компоста также может быть хорошим способом обогатить почву. Важно помнить, что умеренное и сбалансированное удобрение важно для здоровья растений.

Переусердствовать с удобрениями тоже не стоит, так как это может привести к перегною почвы и вреду для растений. Выбор конкретного удобрения или способа зависит от наличия ресурсов и предпочтений садовода.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Вернуть белизну пожелтевшым кроссовкам: поможет чудо-средство из ванной

Сегодня, 10:40

Какое удобрение положить в лунку под чеснок осенью: урожай замучаетесь собирать

Сегодня, 09:47

Как быстро избавить мебель от шерсти животных: достаточно протереть диван этим изделием

Сегодня, 09:45

Как бороться с сорняками осенью: потребуется всего-навсего одно простое средство

Сегодня, 09:43

Как понять, что тыкву пора убирать: эффективный способ ускорить созревание плодов

Сегодня, 09:40

Медную посуду нужно чистить с умом: вместо дорогой химии используйте дешевый продукт

Сегодня, 07:50

Почему полотенце не принято дарить: опытные хозяйки раскрыли секрет

Вчера, 22:24

«Мистика и на только»: Почему не стоит смотреть в зеркало ночью

Вчера, 20:44

Почему и как нужно выбрасывать старые тапочки: запомните на всю жизнь

Вчера, 19:52

Не выбрасывайте отходы: они удобрят огород лучше любого навоза

Вчера, 18:21

Не морщится и не покроется ростками: вот как правильно хранить семенной картофель

Вчера, 18:19

Смешайте эти два средства и рассыпьте под кусты крыжовника и смородины: рекордный урожай обеспечен

Вчера, 18:13

Закатки, которые вы еще успеете сделать на зиму: пальчики оближешь

Вчера, 10:48

Шеф-повара никогда не выкидают картофельное пюре: вот какую вкуснятину из него можно приготовить

19-09-2023, 12:05

Будут всегда в моде: 3 стрижки, которые подходят большинству женщин

19-09-2023, 11:28

Фарш будет таять во рту, если добавить всего один ингредиент: так делают шеф-повара

19-09-2023, 11:27

Мудрые хозяйки кладут этот копеечный материал в бачок унитаза: о ржавчине надолго забывают

18-09-2023, 13:13

Дачники сами губят свою землю: главная ошибка при подготовке компоста

18-09-2023, 09:26

Как хранить хлеб, чтобы он не испортился и не зачерствел: советы от мудрых хозяек

16-09-2023, 23:32

Секрет создания цветущего удивительного сада: осенние цветы, которые будут радовать все лето

15-09-2023, 23:40

Новости партнеров