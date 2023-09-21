Лайфхак, как убрать запах из обуви за ночь

Как только снимаешь ботинки, неприятный запах начинает заполнять всю комнату. Это знакомо многим. Эта деликатная проблема беспокоит многих. Чтобы вдохнуть свежесть в любимую пару обуви и навсегда избавиться от неприятного запаха, воспользуйтесь этими советами.

Чаще всего проблемы с неприятным запахом бывают у носки обуви, в которой накапливаются пот, грязь и распространяется грибок. Если не поддерживать чистоту пары регулярно, неприятный запах неизбежно появится. Также этого можно избежать, неправильно высыхая обувь. Еще одна возможная причина - это неправильная эксплуатация, когда обувь носится не в сезон.

Вот несколько советов, как избавиться от неприятного запаха в обуви:

Использование дезодоранта для обуви. Этот специальный средство помогает предотвратить появление неприятного запаха в обуви. Если у вас нет специального дезодоранта, можно воспользоваться присыпкой.

Обработка спиртовым раствором: Смешайте спирт с водой в равных пропорциях и протрите внутреннюю часть обуви. Затем протрите бумажным полотенцем и дайте обуви высохнуть.

Использование нашатырного спирта: Нанесите нашатырный спирт на ватный диск или спонж и протрите внутреннюю часть обуви. Обязательно проведите эту процедуру на свежем воздухе.

Сода: Посыпьте немного соды внутрь обуви, поместите пару в пакет и оставьте на ночь. Утром встряхните обувь, чтобы избавиться от остатков соды.

Соль: Засыпьте внутрь обуви пару столовых ложек соли и оставьте на несколько дней.

Хранение в холодильнике: Поместите обувь в герметичный пластиковый пакет и оставьте на ночь в холодильнике. Этот метод помогает прекратить распространение грибков, вызывающих запах.

Эфирные масла: Капните 2-3 капли эфирного масла чайного дерева, эвкалипта или лаванды в обувь. Они помогают не только приятно пахнуть, но и обладают антибактериальными свойствами. Попробуйте эти методы, чтобы избавиться от неприятного запаха в обуви.