Лайфхак, как убрать запах из обуви за ночь
Как только снимаешь ботинки, неприятный запах начинает заполнять всю комнату. Это знакомо многим. Эта деликатная проблема беспокоит многих. Чтобы вдохнуть свежесть в любимую пару обуви и навсегда избавиться от неприятного запаха, воспользуйтесь этими советами.
Чаще всего проблемы с неприятным запахом бывают у носки обуви, в которой накапливаются пот, грязь и распространяется грибок. Если не поддерживать чистоту пары регулярно, неприятный запах неизбежно появится. Также этого можно избежать, неправильно высыхая обувь. Еще одна возможная причина - это неправильная эксплуатация, когда обувь носится не в сезон.
Вот несколько советов, как избавиться от неприятного запаха в обуви:
Использование дезодоранта для обуви. Этот специальный средство помогает предотвратить появление неприятного запаха в обуви. Если у вас нет специального дезодоранта, можно воспользоваться присыпкой.
Обработка спиртовым раствором: Смешайте спирт с водой в равных пропорциях и протрите внутреннюю часть обуви. Затем протрите бумажным полотенцем и дайте обуви высохнуть.
Использование нашатырного спирта: Нанесите нашатырный спирт на ватный диск или спонж и протрите внутреннюю часть обуви. Обязательно проведите эту процедуру на свежем воздухе.
Сода: Посыпьте немного соды внутрь обуви, поместите пару в пакет и оставьте на ночь. Утром встряхните обувь, чтобы избавиться от остатков соды.
Соль: Засыпьте внутрь обуви пару столовых ложек соли и оставьте на несколько дней.
Хранение в холодильнике: Поместите обувь в герметичный пластиковый пакет и оставьте на ночь в холодильнике. Этот метод помогает прекратить распространение грибков, вызывающих запах.
Эфирные масла: Капните 2-3 капли эфирного масла чайного дерева, эвкалипта или лаванды в обувь. Они помогают не только приятно пахнуть, но и обладают антибактериальными свойствами. Попробуйте эти методы, чтобы избавиться от неприятного запаха в обуви.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
Лайфхак, как убрать запах из обуви за ночь
Сегодня, 13:01
Как быстро избавить мебель от шерсти животных: достаточно протереть диван этим изделием
Сегодня, 09:45
Смешайте эти два средства и рассыпьте под кусты крыжовника и смородины: рекордный урожай обеспечен
Вчера, 18:13
Шеф-повара никогда не выкидают картофельное пюре: вот какую вкуснятину из него можно приготовить
19-09-2023, 12:05
Будут всегда в моде: 3 стрижки, которые подходят большинству женщин
19-09-2023, 11:28