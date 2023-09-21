Названы вещи, которые притягивают бедность дом: избавтесь от них навсегда

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Названы вещи, которые притягивают бедность дом: избавтесь от них навсегда
Полезно знать
Источник фото: Информинг

Любителям хранить в доме голдами разный хлам нужно обязательно пересмотреть кладовку и избавиться навсегда от этих предметов, чтобы не притянуть бедность.

Эксперты советуют внимательно пересмотреть содержимое своей кладовки и избавиться от предметов, которые могут нести негативную энергию. Среди таких предметов могут оказаться фотографии, которые ассоциируются с трудными периодами в жизни. Рекомендуется избавиться от них.

Также, негативное воздействие на финансовое положение могут оказывать статуэтки, представляющие птиц, таких как голуби, орлы, аисты, сороки. Эксперты отмечают, что статуэтки слонов с опущенным хоботом также могут негативно сказываться на благосостоянии.

Статуэтки с изображением собаки или льва, стоящих на задних лапах, согласно экспертам, могут препятствовать карьерному росту.

Картины с изображением рыб, морских ракушек, осьминогов и подобных им предметов также считаются неблагоприятными для благосостояния.

Не стоит забывать о влиянии старой обуви на материальное положение. Избавление от нее может способствовать улучшению материального благосостояния.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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