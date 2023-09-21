Вернуть белизну пожелтевшым кроссовкам: поможет чудо-средство из ванной
Белая обувь часто подвергается быстрой загрязненности, и часто обычное мыло не справляется с этой проблемой. Тем не менее, существует одно средство, которое эффективно справляется даже с трудновыводимыми пятнами.
Часто в Интернете рекомендуют использовать зубную пасту или соду, но оказывается, что мицеллярная вода справляется с этой задачей намного более эффективно. Более того, подойдет даже самый доступный вариант этого средства. Просто нанесите небольшое количество мицеллярной воды на ватный диск и протрите ею поверхность обуви. Уделите особое внимание подошве. Не требуется смывать раствор.
Перед тем как начать процесс восстановления белизны, необходимо правильно подготовить обувь: Избавьтесь от грязи и пыли при помощи сухой щетки, губки или микрофибры. Рекомендуется проводить чистку сразу после прогулки, не откладывая этот процесс на потом.
Если вы вынуждены были пройтись в белой обуви по сильной грязи, дайте ей подсохнуть, а затем постарайтесь избавиться от грязных разводов с помощью обычной щетки или щетки для замши.
Выньте шнурки и стельки для отдельной очистки. Рекомендуется стирать их с использованием хозяйственного мыла, средства для удаления пятен или отбеливателя."
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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