Вернуть белизну пожелтевшым кроссовкам: поможет чудо-средство из ванной

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Вернуть белизну пожелтевшым кроссовкам: поможет чудо-средство из ванной
Полезно знать
Источник фото: Информинг

Белая обувь часто подвергается быстрой загрязненности, и часто обычное мыло не справляется с этой проблемой. Тем не менее, существует одно средство, которое эффективно справляется даже с трудновыводимыми пятнами.

Часто в Интернете рекомендуют использовать зубную пасту или соду, но оказывается, что мицеллярная вода справляется с этой задачей намного более эффективно. Более того, подойдет даже самый доступный вариант этого средства. Просто нанесите небольшое количество мицеллярной воды на ватный диск и протрите ею поверхность обуви. Уделите особое внимание подошве. Не требуется смывать раствор.

Перед тем как начать процесс восстановления белизны, необходимо правильно подготовить обувь: Избавьтесь от грязи и пыли при помощи сухой щетки, губки или микрофибры. Рекомендуется проводить чистку сразу после прогулки, не откладывая этот процесс на потом.

Если вы вынуждены были пройтись в белой обуви по сильной грязи, дайте ей подсохнуть, а затем постарайтесь избавиться от грязных разводов с помощью обычной щетки или щетки для замши.

Выньте шнурки и стельки для отдельной очистки. Рекомендуется стирать их с использованием хозяйственного мыла, средства для удаления пятен или отбеливателя."

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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