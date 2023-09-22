Как турецкие хозяйки чистят ковры за полчаса: специальные средства не понадобятся

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Как турецкие хозяйки чистят ковры за полчаса: специальные средства не понадобятся
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Источник фото: Информинг

Турецкие домохозяйки славятся своей педантичностью и порядочностью. Они уделяют внимание уборке своего дома ежедневно, причем для них уборка не означает просто смахивание пыли с мебели. Это тщательное, основательное занятие, включающее даже чистку ковров.

Особенность заключается в том, что у турецких хозяек в домах присутствуют ковры, которыми покрыт весь пол, вплоть до балкона. Пылесосят они ковры с обеих сторон. В случае, если этого недостаточно, турчанки приступают к более глубокой чистке ковров, как описано на портале "Городовой".

Чтобы привести ковер в порядок, турецкие хозяйки не прибегают к специализированным средствам, а используют то, что всегда под рукой на кухне. Первым этапом является нанесение пищевой соли на ковер.

Соль оставляют на ковре на 20 минут, чтобы ее кристаллы впитали запахи и грязь. После этого ворс преобразится, приобретя свежий вид.

В случае если на ковре остались жирные пятна от разлитой жидкости, турецкие хозяйки прибегают к помощи стирального порошка. Они разводят его в литре теплой воды и взбивают пену, которую затем наносят на место загрязнения. Пена должна оставаться на изделии полчаса, после чего ее остатки удаляются с помощью чистой влажной тряпки. Затем ковер следует высушить на солнце, чтобы избежать появления разводов.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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