Мука «ворует» вкус творога у сырников: так нужно готовить вкусное и пышное блюдо

С прибавлением муки в сырники, теряется изысканный творожный вкус этого угощения. Предоставляю вам непритворный рецепт сырников без муки, что придает им аппетитную пышность и отчетливо выраженный аромат творога.

Это блюдо, завтрак многих семей, часто страдает из-за избыточного применения муки, что приводит к потере неповторимого вкуса творога. Эти сырники обладают идеальной текстурой, не размываются и удивительно нежны на вкус, что делает их поистине идеальным выбором.Вот рецепт сырников без добавления муки, который позволяет сохранить выразительный вкус творога:

Ингредиенты:

500 г творога

1 яйцо

1 ст. ложка сахара

2-3 ст. ложки манной крупы

По вкусу соль и ванилин

Мука для обваляния

Инструкции:

Творог нужно взять мягкий или протереть его через сито. Если творог влажный, отожмите его через марлю. Это важный шаг для получения упругих сырников. В миске соедините творог с яйцом и сахаром. Не рекомендуется добавлять слишком много сахара, так как он может разжижать смесь. Хорошо все перемешайте. Постепенно добавляйте манную крупу, продолжая тщательно перемешивать. Оставьте творожную массу на 15 минут, чтобы манка набухла и впитала лишнюю жидкость. Разделите творожную массу на 10 частей и формируйте сырники руками. Разогрейте растительное масло на толстостенной сковороде. Обжаривайте сырники с обеих сторон по 2 минуты на слабом огне. Сырники хорошо сохраняют форму даже без крышки. Сырники можно приготовить заранее и заморозить.

Приятного аппетита!