Мука «ворует» вкус творога у сырников: так нужно готовить вкусное и пышное блюдо
Это блюдо, завтрак многих семей, часто страдает из-за избыточного применения муки, что приводит к потере неповторимого вкуса творога. Эти сырники обладают идеальной текстурой, не размываются и удивительно нежны на вкус, что делает их поистине идеальным выбором.Вот рецепт сырников без добавления муки, который позволяет сохранить выразительный вкус творога:
Ингредиенты:
- 500 г творога
- 1 яйцо
- 1 ст. ложка сахара
- 2-3 ст. ложки манной крупы
- По вкусу соль и ванилин
- Мука для обваляния
Инструкции:
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Творог нужно взять мягкий или протереть его через сито. Если творог влажный, отожмите его через марлю. Это важный шаг для получения упругих сырников.
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В миске соедините творог с яйцом и сахаром. Не рекомендуется добавлять слишком много сахара, так как он может разжижать смесь. Хорошо все перемешайте.
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Постепенно добавляйте манную крупу, продолжая тщательно перемешивать. Оставьте творожную массу на 15 минут, чтобы манка набухла и впитала лишнюю жидкость.
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Разделите творожную массу на 10 частей и формируйте сырники руками.
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Разогрейте растительное масло на толстостенной сковороде. Обжаривайте сырники с обеих сторон по 2 минуты на слабом огне. Сырники хорошо сохраняют форму даже без крышки.
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Сырники можно приготовить заранее и заморозить.
Приятного аппетита!
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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