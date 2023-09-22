Мука «ворует» вкус творога у сырников: так нужно готовить вкусное и пышное блюдо

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Мука «ворует» вкус творога у сырников: так нужно готовить вкусное и пышное блюдо
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Источник фото: Информинг
С прибавлением муки в сырники, теряется изысканный творожный вкус этого угощения. Предоставляю вам непритворный рецепт сырников без муки, что придает им аппетитную пышность и отчетливо выраженный аромат творога.

Это блюдо, завтрак многих семей, часто страдает из-за избыточного применения муки, что приводит к потере неповторимого вкуса творога. Эти сырники обладают идеальной текстурой, не размываются и удивительно нежны на вкус, что делает их поистине идеальным выбором.Вот рецепт сырников без добавления муки, который позволяет сохранить выразительный вкус творога:

Ингредиенты:

  • 500 г творога
  • 1 яйцо
  • 1 ст. ложка сахара
  • 2-3 ст. ложки манной крупы
  • По вкусу соль и ванилин
  • Мука для обваляния

Инструкции:

  1. Творог нужно взять мягкий или протереть его через сито. Если творог влажный, отожмите его через марлю. Это важный шаг для получения упругих сырников.

  2. В миске соедините творог с яйцом и сахаром. Не рекомендуется добавлять слишком много сахара, так как он может разжижать смесь. Хорошо все перемешайте.

  3. Постепенно добавляйте манную крупу, продолжая тщательно перемешивать. Оставьте творожную массу на 15 минут, чтобы манка набухла и впитала лишнюю жидкость.

  4. Разделите творожную массу на 10 частей и формируйте сырники руками.

  5. Разогрейте растительное масло на толстостенной сковороде. Обжаривайте сырники с обеих сторон по 2 минуты на слабом огне. Сырники хорошо сохраняют форму даже без крышки.

  6. Сырники можно приготовить заранее и заморозить.

Приятного аппетита!

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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