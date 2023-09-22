Поможет дешевое средство из аптеки: что делать, чтобы в вашем погребе не завелись мыши
Мыши представляют серьезную угрозу не только для продуктов, но и для общественного здоровья. Кроме того, они могут нанести вред инфраструктуре, грызя проводку, водопроводные трубы, утеплитель. Вредители также могут создать неприятный запах в помещении.
Борьба с мышами может оказаться сложной задачей, так как они обладают высокой адаптивностью и интеллектом. Стандартные методы часто не приносят результатов. Поэтому для защиты погреба от грызунов необходимы комплексные меры.
Важными шагами являются герметизация помещения и регулярная проверка на наличие следов грызунов. Кроме того, необходимо использовать эффективные ловушки и приманки, размещая их в местах активности. При необходимости можно применять химические средства.
Профилактические меры также играют важную роль. Они включают в себя поддержание чистоты и порядка в помещении, а также регулярную проверку уплотнительных материалов для предотвращения возможности проникновения грызунов. Необходимо помнить, что борьба с мышами требует постоянного внимания и профилактики для предотвращения повторной инфестации.
Избавление от мышей в погребе – задача, требующая системного подхода. Вот пошаговая инструкция:
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Проведите ремонт:
- Заделайте все щели в полу, стенах и потолке цементным раствором или стекловатой.
- Закройте вентиляционные отверстия металлической мелкоячеистой сеткой.
- Обейте дверь металлическими листами.
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Уберите и проведите ревизию:
- Уберите отходы и проведите тщательную ревизию помещения.
- Вымойте полы водой с добавлением уксуса или эфирного масла мяты.
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Установите мышеловки:
- Поставьте мышеловки с соленым салом, копченым сыром, зерном или другим привлекающим грызунов содержимым.
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Используйте промышленные средства:
- Воспользуйтесь промышленной отравой в виде спреев, гелей, порошков, жидкостей, пены и т.д.
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Дополнительные методы:
- Установите ультразвуковой отпугиватель.
- Разместите использованный кошачий наполнитель для туалета в небольших емкостях по полу и полкам.
- Протрите поверхности тряпкой, смоченной в камфоре или эфирном масле мяты.
- Посыпьте пол тонким слоем золы.
- Разложите на полу и полках пучки пижмы или мяты, емкости с уксусом, нафталином или специями (кориандром, шалфеем, гвоздикой).
- При необходимости, заведите кота-мышелова.
Следует помнить, что применение химических средств и отрав может потребовать осторожности, особенно если в помещении хранятся продукты. Поэтому всегда соблюдайте меры безопасности.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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