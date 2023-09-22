При посадке озимого чеснока кидайте эти отходы: головки вырастут с кулак

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При посадке озимого чеснока кидайте эти отходы: головки вырастут с кулак
Полезно знать
Источник фото: Информинг

Посадка озимого чеснока - это процесс, требующий некоторого опыта. Вот несколько хитростей, которые помогут вам вырастить крупные головки.

Озимой чеснок предпочитает возвышенные участки, где не задерживается талая вода. Хорошим выбором будут места, где ранее росли капуста, кабачки или огурцы. Если предшественником чеснока или лука был чеснок, вам следует обработать грядку раствором коллоидной серы. Это поможет предотвратить болезни растений. Обработку следует проводить внимательно. В

Грунт следует перекопать не менее чем за 3-4 дня до посадки, чтобы почва успела осесть.Если у вас есть древесная зола (что часто бывает в домах с баней), она может быть отличным удобрением. Она обеспечит сухость зубчикам, придаст им калий, фосфор и кальций, а также нормализует кислотность почвы. Это поможет избежать загнивания чеснока до весны и способствует раннему всходу.

Если у вас нет древесной золы, вы можете получить её, сжигая растительные остатки осенью. В этом случае используется специальная костровая чаша или железная бочка, что является удобным и безопасным методом. Следуя этим советам, вы сможете обеспечить здоровый рост чеснока с крупными и крепкими головками.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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