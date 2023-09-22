У хорошей хозяйки металлические кастрюли всегда блестят: тряпкой их не натирают

Со временем металлические кастрюли теряют свой блеск, и иногда бытовая химия не справляется с этой проблемой. В таких случаях на помощь приходит полировка.

Часто в интернете рекомендуют использовать для этой цели фольгу, однако блогер Елена Матвеева предупреждает, что она может повредить поверхность посуды. Вместо фольги эксперт советует использовать более подходящие материалы.

"Фольга будет царапать стенки. Для полировки лучше всего применять специальные фетровые круги. Также можно использовать мягкий войлок", — подчеркивает специалист.

Такие материалы обеспечивают бережную обработку поверхности, возвращая металлическим кастрюлям прежний блеск без риска повреждения.