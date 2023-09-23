«Нищета, ссоры и нечисть»: Топ-5 вещей, которые нельзя держать на столе

Существует множество примет касательно того, чего делать нельзя, чтобы не привлечь беду, некоторые из них касаются и того, что может лежать на столе.

Так, на столе не стоит оставлять пустую посуду. Считается, что пустая посуда на столе будет привлекать нищету в дом. Также люди говорят о том, что в пустой посуде на столе может завестись нечистая .

Нельзя на столе оставлять деньги, поскольку кошелек постоянно будет пустым, а деньги придется тратить, чтобы решать проблемы и нельзя будет ничего накопить.

На столе нельзя оставлять нож. Считается, что если нож лежит на столе, то в доме будет ссора.

Также нельзя на столе оставлять ключи, чтобы не открыть в дом дорогу всякой нечисти, поскольку по поверьям стол – это дверь в другой мир и оставленные на столе ключи позволяют зайти в дом нечистой силе.

Не стоит оставлять на столе сухие цветы в вазе. Считается, что они уже мертвые и поглощают много энергии и если посидеть возле такого букета, то может даже начать болеть голова.