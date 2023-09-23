Даже сильно грязные носки, вновь станут чистыми: копеечный способ вернуть белизну и цвет

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Даже сильно грязные носки, вновь станут чистыми: копеечный способ вернуть белизну и цвет
Полезно знать
Источник фото: Информинг

В Сети распространено огромное множество советов, которые должны помочь облегчать домашнюю работу, но далеко не все они действенные.

Тем не менее, некоторые из них действительно помогают облегчить быт.

Например, для того, чтобы отстирать белые носки, не обязательно покупать дорогостоящие средства. Можно подготовить дома состав, который справится с этой сложной задачей.

Для стирки белых носков необходимо в кипяток добавить ложку соды, две ложки уксуса, ложку любого моющего средства и ложку соли. Все это следует хорошо перемешать и положить в получившуюся жидкость носки на несколько часов.

Спустя два часа носки достаточно легонько потереть и сполоснуть. После такой стирки они будут практически как новые. А если же стирать необходимо не одну пару, то можно после такого замачивания отправить их в стиральную машину на короткий режим.

Автор текста: Анна Лисова
Информационное агентство «Informing»

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