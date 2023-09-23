Еще есть время: Что нужно сделать на даче и огороде в сентябре-октябре

В сентябре и октябре важно уделить особое внимание работам на даче, в огороде и в саду, не ограничиваясь только сбором урожая.

Опытные садоводы рекомендуют провести ряд действий для обеспечения успешного сезона. Помимо сбора картофеля, томатов, свёклы, моркови, чеснока, яблок, груш и слив, а также ягод, важно подготовить погреб: высушить и обработать его специальными средствами.

Также необходимо подготовить почву к будущим посадкам, внести удобрения и подготовить рассаду. Работы также включают в себя удаление сорняков, обрезку отцвевших побегов малины, а также подкормку растений. Пересадка цветов и многолетних растений также следует провести в сентябре.

Для подготовки к зиме необходимо укрыть грядки, убрать ботву, перекопать и удобрить почву, а также создать новые грядки. В саду важно провести обработку от вредителей, хорошо полить деревья и кустарники, а также защитить их от грызунов.

Подготовка посадочных ям на будущий год также является важной частью осенних работ. Внимательное внедрение этих рекомендаций позволит насладиться обильным урожаем в следующем году.