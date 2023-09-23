Эксперт рассказала, чем можно помыть волосы, если закончился шампунь

Что делать, если неожиданно у вас закончиося шампунь. Эти подручные средства, рекомендованные косметологом, действительно могут помочь в уходе за волосами.

Вот краткое описание каждого из них:

Порошок горчицы: Отличный выбор для склонных к жирности волос. Помогает укрепить волосы и стимулирует их рост. Мука: Небольшое количество ржаной, цельнозерновой или грубо помолотой муки смешивается с водой до получения сметанообразной массы. Этот метод может быть эффективным, но важно тщательно промыть волосы из-за высокого содержания клейковины. Яичный желток: Известный метод для борьбы с перхотью и подходит для жирных волос. Однако не следует злоупотреблять им, чтобы избежать пересушивания кожи головы. Кефир и сыворотка: Молочные продукты отлично питают и увлажняют волосы. Сода: Хотя не так полезна как ржаная мука или горчичный порошок, сода хорошо очищает волосы, особенно если они склонны к жирности.

Важно помнить, что эти средства не имеют негативного воздействия на волосы, но лучше использовать их чередуя, а не на постоянной основе.