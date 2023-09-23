Не понадобится ни сода, ни уксус: как легко отмыть морозилку за 30 секунд

Технология No Frost, широко применяемая в современных морозильных камерах, действительно значительно облегчает жизнь, предотвращая образование наледи и инея на стенках прибора.



Тем не менее, важно помнить, что от грязи она не защищает, и периодическая чистка все же необходима. Благодаря совету блогера Елены Матвеевой, владеющей морозильной камерой No Frost уже четыре года, становится ясно, что чистку прибора следует проводить по мере надобности.

В большинстве случаев достаточно протереть поверхности почти сухой салфеткой. При этом размораживание и глубокая очистка не требуются.

Этот совет позволяет поддерживать морозильную камеру в оптимальном состоянии с минимальными затратами времени и усилий.