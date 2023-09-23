Секретный рецепт маринованных огурцов на литровую банку: пальчики оближешь

Маринованные огурцы на зиму – это популярное консервированное блюдо, которое позволяет наслаждаться свежим вкусом огурцов в течение всего года. Они отлично подходят как к мясным блюдам, так и к гарнирам, а также становятся прекрасным добавлением к закускам и сэндвичам.

Для приготовления маринованных огурцов обычно используют огурцы небольших размеров, чтобы они лучше пропитались маринадом. Огурцы маринуют в растворе, содержащем уксус, соль, сахар, ароматные специи (например, гвоздику, лавровый лист, чеснок) и зелень (укроп, петрушку).

Процесс консервации включает в себя несколько этапов: подготовку огурцов, приготовление маринада, заполнение банок огурцами и заливку маринадом, а также стерилизацию и герметизацию банок.





Огурцы маринованные, рецепт на литровую банку (с уксусом). Пальчики оближешь.....готовится очень просто.

ИНГРЕДИЕНТЫ на литровую банку:

Огурцы – 500 грам,

Сахар в 15:00,

Соль – 13:00.

Уксус 9% по 50 мл .

Укроп – 1 зонтик

Чеснок – 3 зубчика

Лист вишни 2 шт.

Лавровый лист – 1 шт.

В банку сложите укроп, чеснок, листья (вишни, смородины, хрена), огурцы, стерилизуйте 15 минут без воды в банке, затем залейте кипятком и закатайте. Переверните крышки вниз и укутайте до полного остывания. Приятного аппетита!

Маринованные огурцы не только вкусны, но и богаты витаминами и минералами, что делает их полезным дополнением к рациону питания.