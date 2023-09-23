Секретный рецепт маринованных огурцов на литровую банку: пальчики оближешь

Image 16+
Секретный рецепт маринованных огурцов на литровую банку: пальчики оближешь
Полезно знать
Источник фото: Информинг

Маринованные огурцы на зиму – это популярное консервированное блюдо, которое позволяет наслаждаться свежим вкусом огурцов в течение всего года. Они отлично подходят как к мясным блюдам, так и к гарнирам, а также становятся прекрасным добавлением к закускам и сэндвичам.

Для приготовления маринованных огурцов обычно используют огурцы небольших размеров, чтобы они лучше пропитались маринадом. Огурцы маринуют в растворе, содержащем уксус, соль, сахар, ароматные специи (например, гвоздику, лавровый лист, чеснок) и зелень (укроп, петрушку).

Процесс консервации включает в себя несколько этапов: подготовку огурцов, приготовление маринада, заполнение банок огурцами и заливку маринадом, а также стерилизацию и герметизацию банок.


Огурцы маринованные, рецепт на литровую банку (с уксусом). Пальчики оближешь.....готовится очень просто.

ИНГРЕДИЕНТЫ на литровую банку:

Огурцы – 500 грам,

Сахар в 15:00,

Соль – 13:00.

Уксус 9% по 50 мл .

Укроп – 1 зонтик

Чеснок – 3 зубчика

Лист вишни 2 шт.

Лавровый лист – 1 шт.

В банку сложите укроп, чеснок, листья (вишни, смородины, хрена), огурцы, стерилизуйте 15 минут без воды в банке, затем залейте кипятком и закатайте. Переверните крышки вниз и укутайте до полного остывания. Приятного аппетита!

Маринованные огурцы не только вкусны, но и богаты витаминами и минералами, что делает их полезным дополнением к рациону питания.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Даже сильно грязные носки, вновь станут чистыми: копеечный способ вернуть белизну и цвет

Сегодня, 17:58

Секретный рецепт маринованных огурцов на литровую банку: пальчики оближешь

Сегодня, 17:50

Еще есть время: Что нужно сделать на даче и огороде в сентябре-октябре

Сегодня, 17:32

«Нищета, ссоры и нечисть»: Топ-5 вещей, которые нельзя держать на столе

Сегодня, 10:23

Эксперт рассказала, чем можно помыть волосы, если закончился шампунь

Сегодня, 09:38

«Запретный порог»: Почему стояние на пороге может привести к несчастью?

Вчера, 23:28

У хорошей хозяйки металлические кастрюли всегда блестят: тряпкой их не натирают

Вчера, 13:58

При посадке озимого чеснока кидайте эти отходы: головки вырастут с кулак

Вчера, 13:06

Пять оттенков, которые полностью перекроют седину — эффективно работают на любых волосах

Вчера, 13:05

Поможет дешевое средство из аптеки: что делать, чтобы в вашем погребе не завелись мыши

Вчера, 12:56

«Перекус со времен Римской империи»: сливы на гриле за 5 минут

Вчера, 12:53

Мука «ворует» вкус творога у сырников: так нужно готовить вкусное и пышное блюдо

Вчера, 10:42

Как турецкие хозяйки чистят ковры за полчаса: специальные средства не понадобятся

Вчера, 10:36

Пауки в доме предупреждают о беде: лучше их не видеть в этом месте

21-09-2023, 22:37

Как правильно постирать куртку в стиральной машинке, чтобы не испортить

21-09-2023, 20:17

Грибок исчезнет за ночь: как избавиться от плесени на стенах в квартире навсегда

21-09-2023, 14:18

Что можно и что нельзя мыть в посудомоечной машине и почему: виды посуды

21-09-2023, 13:48

Лайфхак, как убрать запах из обуви за ночь

21-09-2023, 13:01

Как быстро почистить жалюзи, не снимая с окна: лайфхаки опытных хозяюшек

21-09-2023, 12:57

Названы вещи, которые притягивают бедность дом: избавтесь от них навсегда

21-09-2023, 12:48

Новости партнеров