Секретный рецепт маринованных огурцов на литровую банку: пальчики оближешь
Маринованные огурцы на зиму – это популярное консервированное блюдо, которое позволяет наслаждаться свежим вкусом огурцов в течение всего года. Они отлично подходят как к мясным блюдам, так и к гарнирам, а также становятся прекрасным добавлением к закускам и сэндвичам.
Для приготовления маринованных огурцов обычно используют огурцы небольших размеров, чтобы они лучше пропитались маринадом. Огурцы маринуют в растворе, содержащем уксус, соль, сахар, ароматные специи (например, гвоздику, лавровый лист, чеснок) и зелень (укроп, петрушку).
Процесс консервации включает в себя несколько этапов: подготовку огурцов, приготовление маринада, заполнение банок огурцами и заливку маринадом, а также стерилизацию и герметизацию банок.
Огурцы маринованные, рецепт на литровую банку (с уксусом). Пальчики оближешь.....готовится очень просто.
ИНГРЕДИЕНТЫ на литровую банку:
Огурцы – 500 грам,
Сахар в 15:00,
Соль – 13:00.
Уксус 9% по 50 мл .
Укроп – 1 зонтик
Чеснок – 3 зубчика
Лист вишни 2 шт.
Лавровый лист – 1 шт.
В банку сложите укроп, чеснок, листья (вишни, смородины, хрена), огурцы, стерилизуйте 15 минут без воды в банке, затем залейте кипятком и закатайте. Переверните крышки вниз и укутайте до полного остывания. Приятного аппетита!
Маринованные огурцы не только вкусны, но и богаты витаминами и минералами, что делает их полезным дополнением к рациону питания.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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