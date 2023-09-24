4 лайфхака от психолога, как побороть свои страхи: как перестать накручивать себя

Борьба со страхами открывает перед нами новые горизонты и позволяет жить более полноценной жизнью. Страх мешает достигнуть своих истинных целей и желаний.

Он высасывает "энергию жизни", ограничивая наш потенциал и возможности. Страх может негативно сказываться на отношениях в коллективе или команде. Если мы не преодолеваем свои страхи, то фактически мы не живем полной жизнью в "здесь и сейчас". Мы либо зацикливаемся на прошлом и переживаем его, либо же накручиваем себя на несуществующее еще будущее. Важно осознать, что прошлое уже ушло, а будущее еще не наступило. Поэтому важно научиться ценить каждое мгновение настоящего.

Вот несколько советов, которые помогут преодолеть страхи и избежать лишних негативных накручиваний.

1. Посвящайте 5-10 минут в день активностям, требующим мелкой моторики. Это может быть жонглирование, быстрая игра на музыкальном инструменте, перебор четок и т.д. Эти занятия помогут освободить ум.

2. Используйте готовое искусство, которое способно управлять ваши эмоции и чувства. Это может быть чтение книг, прослушивание музыки, просмотр фильмов или сериалов. Важно, чтобы это было искусство, которое поглощает ваше внимание и меньше заставляет думать.

3. Моделируйте ситуации, представляя, что произойдет, если случится то, чего вы боитесь. Размышляйте о различных вариантах развития событий и как вы будете действовать в каждом из них. Это поможет подготовить вас к разным сценариям и снизит уровень страха.

4. Принятие теплой ванны и ароматерапия могут оказаться отличным способом расслабиться и снять напряжение. Вода помогает не только физически очиститься, но и расслабляет ум. Ароматерапия, в свою очередь, может отвлечь и создать атмосферу уюта.

Рекомендуется проводить такие процедуры вечером и сразу после них ложиться спать. Проснувшись утром, вы, возможно, почувствуете положительные изменения: меньше тревожности и больше положительной энергии.