«Рецепт от шеф-повара»: Несколько нехитрых правил, и яичница получится как в ресторане

Приготовить дома вкусный завтрак просто, и для этого нет необходимости ходить месяцами на кулинарные курсы.

Яичница на завтрак нравится многим, и чтобы она была не хуже, чем в ресторане, достаточно соблюдать лишь ряд нехитрых правил.

Важно взять хорошую сковородку и слегка сбрызнуть ее маслом. Огонь под сковородкой не должен быть слишком сильным. Когда она прогреется, следует разбить одно яйцо и слега посолить и поперчить белок.

Потом на сковородку необходимо налить немного воды. Достаточно 1-2 столовые ложки. После этих манипуляций сковородку необходимо накрыть крышкой. Вода начнет испаряться, и белок станет более плотным, тогда как желток останется жидким. Важно только не передержать яйцо на сковороде.

Подавать такую яичницу можно утром с сосисками и легким овощным салатом.