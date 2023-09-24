Узнайте, зачем хозяйки ставят стопку соли в коридоре и на этом экономят в месяц 1000 рублей

Долго искали способ ароматизации воздуха в доме, но хотели избежать ярких химических запахов, которые часто сопровождают использование освежителей воздуха. Однако часто эти продукты не приносят ожидаемых результатов, и их цена не всегда соответствует качеству.

Был найден отличный способ ароматизации дома, который хотим поделиться с вами. Этот метод прост и доступен.

Для начала, вам понадобится обычная поваренная соль. Мы ранее использовали морскую соль, но затем заметили, что нет существенной разницы, какую соль использовать. Мы наполняем небольшие емкости, которые есть в доме, например, блюдца, баночки, рюмки или пластиковые контейнеры, солью наполовину. Затем мы используем эфирные масла для придания аромата. Масла можно приобрести в аптеке с разнообразными ароматами.

Они обладают необходимой летучестью и передают выбранный аромат. Для небольших емкостей, как рюмки, добавляем около 20 капель масла. Если у вас большие баночки, увеличьте количество масла.

Готовые ароматизаторы можно разместить в разных местах вашего дома, и результат превосходен. Через несколько недель, чтобы обновить аромат, просто перемешиваем соль ложечкой. Если хотите изменить аромат, просто заменяете соль новой. Этот способ дешев, эффективен и прост в исполнении.