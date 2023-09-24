Больше не будете так необдуманно расхламлять свой дом: 4 правила, чтобы случайно не избавиться от нужных вещей

Image 16+
Больше не будете так необдуманно расхламлять свой дом: 4 правила, чтобы случайно не избавиться от нужных вещей
Полезно знать
Источник фото: Информинг

Полки шкафов гнутся от покрывал, комплектов белья и полотенец. Балкон заполнен до потолка "необходимыми" предметами. В кладовке, вместо продовольственных запасов, коробки с неисправной техникой, изношенной обувью и разной посудой завоевали приоритет. Эта концепция распутывания и избавления от устаревших вещей вполне разумна.

Иногда мы не осознаем, сколько лишних предметов мы притаскиваем в наши дома, и, к сожалению, часто не избавляемся от старых вещей. Результатом этого становится то, что наши дома превращаются в магазины постельного белья, ношеной одежды и стопок посуды, сообщает канал «Хозяйка уюта». 

Если вы решите начать чистку, есть несколько принципов, которыми вы можете руководствоваться:

1. Определите свою цель: Первым делом определитесь, зачем вы приступаете к этой чистке. Делаете ли вы это по моде или по потребности? Важно удостовериться, что вы не будете скучать по выброшенным вещам. 

2. Установите систему: После цели определите систему, по которой вы будете избавляться от ненужных вещей. Это предотвратит беспорядок, который может возникнуть при неструктурированной чистке.

3. Распределите время: Чтобы не утомиться и не потерять интерес, рекомендуется распределить чистку на несколько дней.

4. Процесс в одиночестве: Лучше всего проводить чистку одному, чтобы избежать отвлечения и возможных споров с членами семьи.

Иногда старое постельное белье, полотенца и другие предметы могут быть полезными:

- Если у вас есть пожилые родственники, старые постельные принадлежности могут пригодиться им. Это особенно актуально, если имеется большой расход белья.

- Старые комплекты постельного белья также могут пригодиться во время ремонта, когда требуется много тряпок.

- Ветоши и тряпки могут пригодиться в гараже или мастерской.

- Перед окончательным избавлением от вещей, всегда стоит размышлять, могут ли они быть полезными для кого-то еще. Поиск путей продажи, передачи в благотворительные организации или церкви - все это способы дать вещам второй шанс.

И только после тщательного рассмотрения стоит избавиться от действительно ненужных предметов.

Автор текста: Виталий Белоусов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Больше не будете так необдуманно расхламлять свой дом: 4 правила, чтобы случайно не избавиться от нужных вещей

Сегодня, 21:58

Узнайте, зачем хозяйки ставят стопку соли в коридоре и на этом экономят в месяц 1000 рублей

Сегодня, 21:08

Лучшие фантастические фильмы: топ-50

Сегодня, 20:15

Сохранить молодость возможно: 10 заповедей для не желающих стареть

Сегодня, 19:26

4 лайфхака от психолога, как побороть свои страхи: как перестать накручивать себя

Сегодня, 19:24

«Рецепт от шеф-повара»: Несколько нехитрых правил, и яичница получится как в ресторане

Сегодня, 17:48

Туго закрученную крышку на банке легко откроет хрупкая девушка: секретный лайфхак

Сегодня, 16:35

Запомните эти правила посадки озимого чеснока – урожаем будете делиться с соседями

Сегодня, 16:23

Не понадобится ни сода, ни уксус: как легко отмыть морозилку за 30 секунд

Вчера, 20:56

Даже сильно грязные носки, вновь станут чистыми: копеечный способ вернуть белизну и цвет

Вчера, 17:58

Секретный рецепт маринованных огурцов на литровую банку: пальчики оближешь

Вчера, 17:50

Еще есть время: Что нужно сделать на даче и огороде в сентябре-октябре

Вчера, 17:32

«Нищета, ссоры и нечисть»: Топ-5 вещей, которые нельзя держать на столе

Вчера, 10:23

Эксперт рассказала, чем можно помыть волосы, если закончился шампунь

Вчера, 09:38

«Запретный порог»: Почему стояние на пороге может привести к несчастью?

22-09-2023, 23:28

У хорошей хозяйки металлические кастрюли всегда блестят: тряпкой их не натирают

22-09-2023, 13:58

При посадке озимого чеснока кидайте эти отходы: головки вырастут с кулак

22-09-2023, 13:06

Пять оттенков, которые полностью перекроют седину — эффективно работают на любых волосах

22-09-2023, 13:05

Поможет дешевое средство из аптеки: что делать, чтобы в вашем погребе не завелись мыши

22-09-2023, 12:56

«Перекус со времен Римской империи»: сливы на гриле за 5 минут

22-09-2023, 12:53

Новости партнеров