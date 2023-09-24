Больше не будете так необдуманно расхламлять свой дом: 4 правила, чтобы случайно не избавиться от нужных вещей
Полки шкафов гнутся от покрывал, комплектов белья и полотенец. Балкон заполнен до потолка "необходимыми" предметами. В кладовке, вместо продовольственных запасов, коробки с неисправной техникой, изношенной обувью и разной посудой завоевали приоритет. Эта концепция распутывания и избавления от устаревших вещей вполне разумна.
Иногда мы не осознаем, сколько лишних предметов мы притаскиваем в наши дома, и, к сожалению, часто не избавляемся от старых вещей. Результатом этого становится то, что наши дома превращаются в магазины постельного белья, ношеной одежды и стопок посуды, сообщает канал «Хозяйка уюта».
Если вы решите начать чистку, есть несколько принципов, которыми вы можете руководствоваться:
1. Определите свою цель: Первым делом определитесь, зачем вы приступаете к этой чистке. Делаете ли вы это по моде или по потребности? Важно удостовериться, что вы не будете скучать по выброшенным вещам.
2. Установите систему: После цели определите систему, по которой вы будете избавляться от ненужных вещей. Это предотвратит беспорядок, который может возникнуть при неструктурированной чистке.
3. Распределите время: Чтобы не утомиться и не потерять интерес, рекомендуется распределить чистку на несколько дней.
4. Процесс в одиночестве: Лучше всего проводить чистку одному, чтобы избежать отвлечения и возможных споров с членами семьи.
Иногда старое постельное белье, полотенца и другие предметы могут быть полезными:
- Если у вас есть пожилые родственники, старые постельные принадлежности могут пригодиться им. Это особенно актуально, если имеется большой расход белья.
- Старые комплекты постельного белья также могут пригодиться во время ремонта, когда требуется много тряпок.
- Ветоши и тряпки могут пригодиться в гараже или мастерской.
- Перед окончательным избавлением от вещей, всегда стоит размышлять, могут ли они быть полезными для кого-то еще. Поиск путей продажи, передачи в благотворительные организации или церкви - все это способы дать вещам второй шанс.
И только после тщательного рассмотрения стоит избавиться от действительно ненужных предметов.
Автор текста: Виталий Белоусов
Информационное агентство «Informing»
Больше не будете так необдуманно расхламлять свой дом: 4 правила, чтобы случайно не избавиться от нужных вещей
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