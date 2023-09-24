Перестаньте делать эти вещи по дому, это бесполезно: от каких занятий можно смело отказаться

Image 16+
Перестаньте делать эти вещи по дому, это бесполезно: от каких занятий можно смело отказаться
Полезно знать
Источник фото: Информинг

Нас всегда учили, что хорошая хозяйка всегда должна быть занята. В её обязанности входили работа, забота о детях, готовка и поддержание порядка в доме. Иногда это занимало так много времени, что человек мог находить свободное момент только перед сном. И то иногда. 

Однако современные взгляды могут отличаться от этой точки зрения. Вопрос заключается в том, что также важны хобби, увлечения и возможность отдохнуть. Пройтись в парке или просто расслабиться. Никто не хочет проводить всю свою жизнь, как будто они в постоянном движении.

Поэтому существует стремление упростить обязанности по дому и высвободить больше времени для себя. Иногда это может быть экономия 20 минут тут и полчаса там, но в итоге можно получить дополнительный час для собственного отдыха и увлечений.

Вот небольшой список домашних задач, от которых можно освободиться, чтобы выиграть время:

Глажка постельного белья и полотенец: Пушистые полотенца могут обойтись без глажки, и постельное белье можно аккуратно развесить после стирки.

Глажка штор: Не все шторы требуют глажки после стирки. Некоторые могут разгладиться сами при высыхании.

Чистка межплиточных швов на полу: Это трудоемкая задача, и чистка швов снова потребует времени через короткий срок.

Вытирание посуды после мытья: Если посуду аккуратно разместить для сушки, то вода сама стечет, не оставив разводов.

Предварительное ополаскивание посуды перед посудомоечной машиной: Это дополнительное время, которое можно сэкономить, предварительно удалив остатки пищи. 

Ежедневная чистка ванны и раковины: Можно научить семью ополаскивать ванну и раковины после использования, чтобы поддерживать чистоту без ежедневной уборки.

Частое мытье полов: Пыль и грязь могут не успеть накопиться, и можно делать это реже.

Ежедневное мытье кухонной плиты: Можно просто протирать плиту влажной губкой без моющих средств и проводить более глубокую чистку раз в неделю.

Это всего лишь несколько примеров домашних дел, которые можно упростить или делать реже, чтобы освободить больше времени для собственных интересов и отдыха. Советом поделилась Мария Стефанова из Новосибирска.

Автор текста: Виталий Белоусов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Перестаньте делать эти вещи по дому, это бесполезно: от каких занятий можно смело отказаться

Вчера, 23:18

Больше не будете так необдуманно расхламлять свой дом: 4 правила, чтобы случайно не избавиться от нужных вещей

Вчера, 21:58

Узнайте, зачем хозяйки ставят стопку соли в коридоре и на этом экономят в месяц 1000 рублей

Вчера, 21:08

Лучшие фантастические фильмы: топ-50

Вчера, 20:15

Сохранить молодость возможно: 10 заповедей для не желающих стареть

Вчера, 19:26

4 лайфхака от психолога, как побороть свои страхи: как перестать накручивать себя

Вчера, 19:24

«Рецепт от шеф-повара»: Несколько нехитрых правил, и яичница получится как в ресторане

Вчера, 17:48

Туго закрученную крышку на банке легко откроет хрупкая девушка: секретный лайфхак

Вчера, 16:35

Запомните эти правила посадки озимого чеснока – урожаем будете делиться с соседями

Вчера, 16:23

Не понадобится ни сода, ни уксус: как легко отмыть морозилку за 30 секунд

23-09-2023, 20:56

Даже сильно грязные носки, вновь станут чистыми: копеечный способ вернуть белизну и цвет

23-09-2023, 17:58

Секретный рецепт маринованных огурцов на литровую банку: пальчики оближешь

23-09-2023, 17:50

Еще есть время: Что нужно сделать на даче и огороде в сентябре-октябре

23-09-2023, 17:32

«Нищета, ссоры и нечисть»: Топ-5 вещей, которые нельзя держать на столе

23-09-2023, 10:23

Эксперт рассказала, чем можно помыть волосы, если закончился шампунь

23-09-2023, 09:38

«Запретный порог»: Почему стояние на пороге может привести к несчастью?

22-09-2023, 23:28

У хорошей хозяйки металлические кастрюли всегда блестят: тряпкой их не натирают

22-09-2023, 13:58

При посадке озимого чеснока кидайте эти отходы: головки вырастут с кулак

22-09-2023, 13:06

Пять оттенков, которые полностью перекроют седину — эффективно работают на любых волосах

22-09-2023, 13:05

Поможет дешевое средство из аптеки: что делать, чтобы в вашем погребе не завелись мыши

22-09-2023, 12:56

Новости партнеров