Перестаньте делать эти вещи по дому, это бесполезно: от каких занятий можно смело отказаться
Нас всегда учили, что хорошая хозяйка всегда должна быть занята. В её обязанности входили работа, забота о детях, готовка и поддержание порядка в доме. Иногда это занимало так много времени, что человек мог находить свободное момент только перед сном. И то иногда.
Однако современные взгляды могут отличаться от этой точки зрения. Вопрос заключается в том, что также важны хобби, увлечения и возможность отдохнуть. Пройтись в парке или просто расслабиться. Никто не хочет проводить всю свою жизнь, как будто они в постоянном движении.
Поэтому существует стремление упростить обязанности по дому и высвободить больше времени для себя. Иногда это может быть экономия 20 минут тут и полчаса там, но в итоге можно получить дополнительный час для собственного отдыха и увлечений.
Вот небольшой список домашних задач, от которых можно освободиться, чтобы выиграть время:
Глажка постельного белья и полотенец: Пушистые полотенца могут обойтись без глажки, и постельное белье можно аккуратно развесить после стирки.
Глажка штор: Не все шторы требуют глажки после стирки. Некоторые могут разгладиться сами при высыхании.
Чистка межплиточных швов на полу: Это трудоемкая задача, и чистка швов снова потребует времени через короткий срок.
Вытирание посуды после мытья: Если посуду аккуратно разместить для сушки, то вода сама стечет, не оставив разводов.
Предварительное ополаскивание посуды перед посудомоечной машиной: Это дополнительное время, которое можно сэкономить, предварительно удалив остатки пищи.
Ежедневная чистка ванны и раковины: Можно научить семью ополаскивать ванну и раковины после использования, чтобы поддерживать чистоту без ежедневной уборки.
Частое мытье полов: Пыль и грязь могут не успеть накопиться, и можно делать это реже.
Ежедневное мытье кухонной плиты: Можно просто протирать плиту влажной губкой без моющих средств и проводить более глубокую чистку раз в неделю.
Это всего лишь несколько примеров домашних дел, которые можно упростить или делать реже, чтобы освободить больше времени для собственных интересов и отдыха. Советом поделилась Мария Стефанова из Новосибирска.
Автор текста: Виталий Белоусов
Информационное агентство «Informing»
Перестаньте делать эти вещи по дому, это бесполезно: от каких занятий можно смело отказаться
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