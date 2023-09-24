Лучшие фантастические фильмы: топ-50

Фантастическое кино имеет удивительную способность открывать перед нами возможные будущие, вызывая переосмысление как настоящего, так и прошлого. Особенно оно дарит нам шанс поверить в чудеса и высший разум. TV Mag представляет топ-50 фантастических фильмов всех времен, включая как выдающиеся хиты, так и те, что заслуживают более пристального рассмотрения:





Контакт (1997)

Пекло (2007)

Назад в будущее (1985)

Собачье сердце (1988)

Властелин колец: Братство кольца (2001)

Сфера (1998)

Солярис (1972)

V – значит вендетта (2005)

Искусственный разум (2001)

Газонокосильщик (1992)

Люди в черном (1997)

Человек-паук (2002)

Платформа (2019)

Неуязвимый (2000)

Искусственный разум (2001)

Газонокосильщик (1992)

Люди в черном (1997)

Человек-паук (2002)

Платформа (2019)

Неуязвимый (2000)

Район № 9 (2009)

Бегущий по лезвию (1982)

Гаттака (1997)

Особое мнение (2002)

Спутник (2020)

Элизиум – рай не на Земле (2013)

Новая эра Z (2016)

Эффект бабочки (2004)

Марсианин (2014)

Довод (2020)

Дрожь земли (1990)

Мстители: Война бесконечности (2018)

Дюна (2021)

Господин Никто (2009)

Обливион (2013)

Трансформеры (2007)

Исходный код (2011)

Мгла (2007)

Начало (2010)

Парк юрского периода (1993)

Космическая одиссея 2001 года (1968)

Аватар (2009)

Нечто (1982)

Звездные войны: эпизод V – Империя наносит ответный удар (1980)

Интерстеллар (2014)

Терминатор (1984)

Чужой (1979).