Сохранить молодость возможно: 10 заповедей для не желающих стареть

Image 16+
Сохранить молодость возможно: 10 заповедей для не желающих стареть
Полезно знать
Источник фото: Информинг

Как сохранить молодость? Этот вопрос волнует многих. Международная группа врачей, психологов и диетологов предлагает свои "десять заповедей" - рецепты молодости, основанные на здоровом образе жизни.

  1. Не переедайте. Разумное потребление 1500 калорий вместо привычных 2500 позволяет клеткам организма лучше функционировать и обновляться, что делает организм менее восприимчивым к заболеваниям.

  2. Адаптируйте рацион к возрасту. Например, для 30-летних женщин важно включать в рацион печень и орехи, чтобы замедлить появление морщин. А после 50 лет, кальций и магний особенно важны для костей и сердца соответственно. Мужчинам старше 40 лет рекомендуется включать селен в рацион через сыр и почки, так как селен помогает справляться со стрессом.

  3. Работа - важный элемент. Поиск подходящей работы важен для здоровья и молодости. Некоторые профессии, такие как дирижер, философ, художник и священник, могут помочь сохранить молодость.

  4. Найдите любовь. Любовь и нежность помогают противостоять старению, так как влюбленность способствует выработке гормона счастья - эндорфина, который укрепляет иммунную систему.

  5. Имейте свое мнение. Осознанная жизнь реже приводит к депрессии и подавленности, чем пассивное существование.

  6. Двигайтесь. Всего 8 минут физических нагрузок в день способствуют продлению жизни, так как в процессе движения высвобождаются гормоны роста.

  7. Спите в прохладной комнате. При температуре 17-18 градусов организм дольше остается молодым, так как обмен веществ и проявление признаков старения зависят от температуры окружающей среды.

  8. Раз в уважайте себя. Иногда позволяйте себе насладиться вкусной едой вопреки рекомендациям о здоровом образе жизни.

  9. Не подавляйте гнев. Выражайте свои эмоции и мнение, так как постоянное самокритикование может увеличить риск заболеваний, включая онкологические.

  10. Тренируйте голову. Занимайтесь умственной активностью - решайте кроссворды, играйте в интеллектуальные игры, учите иностранные языки.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Сохранить молодость возможно: 10 заповедей для не желающих стареть

Сегодня, 19:26

4 лайфхака от психолога, как побороть свои страхи: как перестать накручивать себя

Сегодня, 19:24

«Рецепт от шеф-повара»: Несколько нехитрых правил, и яичница получится как в ресторане

Сегодня, 17:48

Туго закрученную крышку на банке легко откроет хрупкая девушка: секретный лайфхак

Сегодня, 16:35

Запомните эти правила посадки озимого чеснока – урожаем будете делиться с соседями

Сегодня, 16:23

Не понадобится ни сода, ни уксус: как легко отмыть морозилку за 30 секунд

Вчера, 20:56

Даже сильно грязные носки, вновь станут чистыми: копеечный способ вернуть белизну и цвет

Вчера, 17:58

Секретный рецепт маринованных огурцов на литровую банку: пальчики оближешь

Вчера, 17:50

Еще есть время: Что нужно сделать на даче и огороде в сентябре-октябре

Вчера, 17:32

«Нищета, ссоры и нечисть»: Топ-5 вещей, которые нельзя держать на столе

Вчера, 10:23

Эксперт рассказала, чем можно помыть волосы, если закончился шампунь

Вчера, 09:38

«Запретный порог»: Почему стояние на пороге может привести к несчастью?

22-09-2023, 23:28

У хорошей хозяйки металлические кастрюли всегда блестят: тряпкой их не натирают

22-09-2023, 13:58

При посадке озимого чеснока кидайте эти отходы: головки вырастут с кулак

22-09-2023, 13:06

Пять оттенков, которые полностью перекроют седину — эффективно работают на любых волосах

22-09-2023, 13:05

Поможет дешевое средство из аптеки: что делать, чтобы в вашем погребе не завелись мыши

22-09-2023, 12:56

«Перекус со времен Римской империи»: сливы на гриле за 5 минут

22-09-2023, 12:53

Мука «ворует» вкус творога у сырников: так нужно готовить вкусное и пышное блюдо

22-09-2023, 10:42

Как турецкие хозяйки чистят ковры за полчаса: специальные средства не понадобятся

22-09-2023, 10:36

Пауки в доме предупреждают о беде: лучше их не видеть в этом месте

21-09-2023, 22:37

Новости партнеров