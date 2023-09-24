Сохранить молодость возможно: 10 заповедей для не желающих стареть

Как сохранить молодость? Этот вопрос волнует многих. Международная группа врачей, психологов и диетологов предлагает свои "десять заповедей" - рецепты молодости, основанные на здоровом образе жизни.

Не переедайте. Разумное потребление 1500 калорий вместо привычных 2500 позволяет клеткам организма лучше функционировать и обновляться, что делает организм менее восприимчивым к заболеваниям.

Адаптируйте рацион к возрасту. Например, для 30-летних женщин важно включать в рацион печень и орехи, чтобы замедлить появление морщин. А после 50 лет, кальций и магний особенно важны для костей и сердца соответственно. Мужчинам старше 40 лет рекомендуется включать селен в рацион через сыр и почки, так как селен помогает справляться со стрессом.

Работа - важный элемент. Поиск подходящей работы важен для здоровья и молодости. Некоторые профессии, такие как дирижер, философ, художник и священник, могут помочь сохранить молодость.

Найдите любовь. Любовь и нежность помогают противостоять старению, так как влюбленность способствует выработке гормона счастья - эндорфина, который укрепляет иммунную систему.

Имейте свое мнение. Осознанная жизнь реже приводит к депрессии и подавленности, чем пассивное существование.

Двигайтесь. Всего 8 минут физических нагрузок в день способствуют продлению жизни, так как в процессе движения высвобождаются гормоны роста.

Спите в прохладной комнате. При температуре 17-18 градусов организм дольше остается молодым, так как обмен веществ и проявление признаков старения зависят от температуры окружающей среды.

Раз в уважайте себя. Иногда позволяйте себе насладиться вкусной едой вопреки рекомендациям о здоровом образе жизни.

Не подавляйте гнев. Выражайте свои эмоции и мнение, так как постоянное самокритикование может увеличить риск заболеваний, включая онкологические.