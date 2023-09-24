Туго закрученную крышку на банке легко откроет хрупкая девушка: секретный лайфхак
Справиться с плотно закрученной крышкой банки может быть не так просто, но существуют некоторые хитрости, которые помогут решить эту проблему.
После того как варенья и соленья уже приготовлены и закрыты, в зимний период может возникнуть проблема с их открытием. Плотно закрученные крышки бывают трудно открыть, и иногда без применения силы не обойтись.
Однако существует простой и эффективный способ, который поможет справиться с упрямой крышкой, даже хрупкой девушке. Основная причина сложности открывания крышки заключается в том, что внутри банки после закрытия образуется низкое давление.
Чтобы облегчить открытие, необходимо выровнять давление, впустив немного воздуха в банку. Это можно сделать с помощью обычного ножа или другого острого предмета, которым можно подковырнуть край крышки.
После такой манипуляции с крышкой справится даже ребенок. Следует учитывать, что использовать крышку повторно уже не получится, так как она может повредиться, однако сама банка останется в целости.
Еще одним полезным помощником может быть горячая вода. Под воздействием тепла металлическая крышка немного расширяется, что облегчит ее открытие, не повредив банку. В этом случае, возможно, потребуется приложить некоторые усилия.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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