Запомните эти правила посадки озимого чеснока – урожаем будете делиться с соседями

Когда наступают октябрь и ноябрь, необходимо уделить особое внимание процессу посадки озимого чеснока. Опытные садоводы делятся ценными советами, как обеспечить успешный урожай.

Важно помнить, что место, где ранее рос чеснок, лук или картофель, не подходит для новой посадки. Оптимальным выбором являются участки, где прошлые культуры были бобовыми, тыквой, огурцами или капустой. Перед высадкой необходимо заранее подготовить грядку, внести удобрения и хорошо вспахать почву.

Важно учитывать, что посадку следует проводить после затяжных дождей осени, обычно в середине или в конце октября, чтобы избежать риска гниения семян. Грядку следует оформить правильно, создавая глубокие борозды с обеих сторон. Это обеспечит правильный сток влаги весной, что благоприятно скажется на будущем урожае.

Важно также правильно применять удобрения - перегной и золу, но при этом избегать использования свежего перегноя. Посадочный материал выбирайте крупный и здоровый, не снимая с него шелуху. Глубина посадки должна соответствовать размеру зубчика чеснока.

Соблюдая эти принципы, можно рассчитывать на обильный урожай озимого чеснока.