Яблочный воздушный пирог без теста: уникальный рецепт прямо из Парижа

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Яблочный воздушный пирог без теста: уникальный рецепт прямо из Парижа
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Источник фото: Информинг

Этот пирог с яблоками представляет собой отличную альтернативу для тех, кто следит за своим рационом. Он легкий и воздушный, а также весьма сытный и полезный благодаря яблокам.

Вот подробный французский рецепт:

Ингредиенты:

  • Яйца — 3 шт.;
  • Сахар — 75 г;
  • Молоко — 90 мл;
  • Сливочное масло — 35 г;
  • Мука — 80 г;
  • Яблоки — 700 г;
  • Разрыхлитель теста — 5 г;
  • Соль — щепотка;
  • Ванильный сахар — 10 г;
  • Цедра апельсина или лимона;
  • Молотая корица — 30 г.

Приготовление:

  1. Очистите яблоки от кожуры и нарежьте их тонкими дольками. Чтобы они не потемнели, смочите их лимонным соком. Затем подготовьте форму для выпечки, обложив ее пергаментом. Растопите сливочное масло до комнатной температуры.

  2. В глубокой миске разбейте яйца, добавьте соль и взбейте их. Постепенно добавляйте сахар и ванильный сахар к яйцам.

  3. Влейте в яичную массу растопленное сливочное масло и молоко, хорошо перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.

  4. Смешайте муку с разрыхлителем и просейте в яичную смесь. Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры.

  5. Включите миксер на низкие обороты и взбейте массу до получения однородного состояния. Затем добавьте подготовленные яблоки и аккуратно перемешайте.

  6. Руками выложите тесто в подготовленную форму.

  7. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог около часа. По желанию, сверху можно посыпать миндалем.

Готовый пирог с яблоками получается невероятно ароматным и вкусным. Наслаждайтесь этим легким угощением даже во время диеты!

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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