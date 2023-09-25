Яблочный воздушный пирог без теста: уникальный рецепт прямо из Парижа
Этот пирог с яблоками представляет собой отличную альтернативу для тех, кто следит за своим рационом. Он легкий и воздушный, а также весьма сытный и полезный благодаря яблокам.
Вот подробный французский рецепт:
Ингредиенты:
- Яйца — 3 шт.;
- Сахар — 75 г;
- Молоко — 90 мл;
- Сливочное масло — 35 г;
- Мука — 80 г;
- Яблоки — 700 г;
- Разрыхлитель теста — 5 г;
- Соль — щепотка;
- Ванильный сахар — 10 г;
- Цедра апельсина или лимона;
- Молотая корица — 30 г.
Приготовление:
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Очистите яблоки от кожуры и нарежьте их тонкими дольками. Чтобы они не потемнели, смочите их лимонным соком. Затем подготовьте форму для выпечки, обложив ее пергаментом. Растопите сливочное масло до комнатной температуры.
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В глубокой миске разбейте яйца, добавьте соль и взбейте их. Постепенно добавляйте сахар и ванильный сахар к яйцам.
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Влейте в яичную массу растопленное сливочное масло и молоко, хорошо перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.
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Смешайте муку с разрыхлителем и просейте в яичную смесь. Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры.
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Включите миксер на низкие обороты и взбейте массу до получения однородного состояния. Затем добавьте подготовленные яблоки и аккуратно перемешайте.
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Руками выложите тесто в подготовленную форму.
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Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог около часа. По желанию, сверху можно посыпать миндалем.
Готовый пирог с яблоками получается невероятно ароматным и вкусным. Наслаждайтесь этим легким угощением даже во время диеты!
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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