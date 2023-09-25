Яблочный воздушный пирог без теста: уникальный рецепт прямо из Парижа

Этот пирог с яблоками представляет собой отличную альтернативу для тех, кто следит за своим рационом. Он легкий и воздушный, а также весьма сытный и полезный благодаря яблокам.

Вот подробный французский рецепт:

Ингредиенты:

Приготовление:

Очистите яблоки от кожуры и нарежьте их тонкими дольками. Чтобы они не потемнели, смочите их лимонным соком. Затем подготовьте форму для выпечки, обложив ее пергаментом. Растопите сливочное масло до комнатной температуры.

В глубокой миске разбейте яйца, добавьте соль и взбейте их. Постепенно добавляйте сахар и ванильный сахар к яйцам.

Влейте в яичную массу растопленное сливочное масло и молоко, хорошо перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.

Смешайте муку с разрыхлителем и просейте в яичную смесь. Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры.

Включите миксер на низкие обороты и взбейте массу до получения однородного состояния. Затем добавьте подготовленные яблоки и аккуратно перемешайте.

Руками выложите тесто в подготовленную форму.