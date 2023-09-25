«Могут забирать энергию»: как с умом расставить растения по дому

Image 16+
«Могут забирать энергию»: как с умом расставить растения по дому
Полезно знать
Источник фото: Информинг

Размещение комнатных растений в доме согласно принципам фэн-шуй может способствовать созданию гармоничной энергетики и благоприятной атмосферы. Вот несколько советов:

  1. Разделение по категориям:

    • Доноры энергии: герань, лимон, алоэ. Они отдают положительную энергию и могут быть расположены в разных зонах дома.
    • Растения-вампиры: монстера, папоротник, плющ. Они способны поглощать и нейтрализовать негативную энергию, поэтому хорошо подходят для публичных мест.

  2. Выбор растений в зависимости от зон дома:

    • Спальня: Рекомендуется использовать небольшие растения на подоконнике, например, фиалки. Большие растения лучше размещать в активных зонах дома (гостиная, кухня, кабинет).

  3. Принципы инь-ян:

    • Инь: Растения, которые плетутся и создают гармоничные формы. Примеры - плющ. Они гармонизируют пространство.
    • Ян: Растения с крупным стволом, придающие энергии мощность. Например, большие пальмы или монстеры.

Важно помнить, что растения - живые существа, и следует ухаживать за ними с заботой. Правильное размещение растений помогает создать уютную и энергетически гармоничную обстановку в доме.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
«Могут забирать энергию»: как с умом расставить растения по дому

Сегодня, 11:23

«Странно, но эффективно»: Для чего в СССР кирпич клали в сливной бачок

Сегодня, 10:48

Перестаньте делать эти вещи по дому, это бесполезно: от каких занятий можно смело отказаться

Вчера, 23:18

Больше не будете так необдуманно расхламлять свой дом: 4 правила, чтобы случайно не избавиться от нужных вещей

Вчера, 21:58

Узнайте, зачем хозяйки ставят стопку соли в коридоре и на этом экономят в месяц 1000 рублей

Вчера, 21:08

Лучшие фантастические фильмы: топ-50

Вчера, 20:15

Сохранить молодость возможно: 10 заповедей для не желающих стареть

Вчера, 19:26

4 лайфхака от психолога, как побороть свои страхи: как перестать накручивать себя

Вчера, 19:24

«Рецепт от шеф-повара»: Несколько нехитрых правил, и яичница получится как в ресторане

Вчера, 17:48

Туго закрученную крышку на банке легко откроет хрупкая девушка: секретный лайфхак

Вчера, 16:35

Запомните эти правила посадки озимого чеснока – урожаем будете делиться с соседями

Вчера, 16:23

Не понадобится ни сода, ни уксус: как легко отмыть морозилку за 30 секунд

23-09-2023, 20:56

Даже сильно грязные носки, вновь станут чистыми: копеечный способ вернуть белизну и цвет

23-09-2023, 17:58

Секретный рецепт маринованных огурцов на литровую банку: пальчики оближешь

23-09-2023, 17:50

Еще есть время: Что нужно сделать на даче и огороде в сентябре-октябре

23-09-2023, 17:32

«Нищета, ссоры и нечисть»: Топ-5 вещей, которые нельзя держать на столе

23-09-2023, 10:23

Эксперт рассказала, чем можно помыть волосы, если закончился шампунь

23-09-2023, 09:38

«Запретный порог»: Почему стояние на пороге может привести к несчастью?

22-09-2023, 23:28

У хорошей хозяйки металлические кастрюли всегда блестят: тряпкой их не натирают

22-09-2023, 13:58

При посадке озимого чеснока кидайте эти отходы: головки вырастут с кулак

22-09-2023, 13:06

Новости партнеров