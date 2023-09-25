«Могут забирать энергию»: как с умом расставить растения по дому
Полезно знать
Источник фото: Информинг
Размещение комнатных растений в доме согласно принципам фэн-шуй может способствовать созданию гармоничной энергетики и благоприятной атмосферы. Вот несколько советов:
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Разделение по категориям:
- Доноры энергии: герань, лимон, алоэ. Они отдают положительную энергию и могут быть расположены в разных зонах дома.
- Растения-вампиры: монстера, папоротник, плющ. Они способны поглощать и нейтрализовать негативную энергию, поэтому хорошо подходят для публичных мест.
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Выбор растений в зависимости от зон дома:
- Спальня: Рекомендуется использовать небольшие растения на подоконнике, например, фиалки. Большие растения лучше размещать в активных зонах дома (гостиная, кухня, кабинет).
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Принципы инь-ян:
- Инь: Растения, которые плетутся и создают гармоничные формы. Примеры - плющ. Они гармонизируют пространство.
- Ян: Растения с крупным стволом, придающие энергии мощность. Например, большие пальмы или монстеры.
Важно помнить, что растения - живые существа, и следует ухаживать за ними с заботой. Правильное размещение растений помогает создать уютную и энергетически гармоничную обстановку в доме.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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