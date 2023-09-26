Жареный картофель, который не прилипает на старой сковороде: хитрость хозяек

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Жареный картофель, который не прилипает на старой сковороде: хитрость хозяек
Полезно знать
Источник фото: Информинг

Не всегда под рукой есть сковородка с покрытием, к которой не будет приставать картофель.

Но пожарить картошку с корочкой, можно и на плохой сковородке, если знать одну хитрость.

Чтобы картошка не пристала к сковородке и не развалилась при жарке необходимо для начала нагреть сковородку, присыпав ее немного солью. После этого на сковороду наливается подсолнечное масло. И только после того как оно прогрелось, следует высыпать на сковороду картофель.

Важно также, чтобы на сковородке картофеля было не много, иначе он не будет прожариваться, а начнет париться. Поэтому, если необходимо пожарить много картофеля, то лучше это делать за несколько заходов, либо на двух сковородках.

Автор текста: Анна Лисова
Информационное агентство «Informing»

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