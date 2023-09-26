«Счастливое число»: стало известно, когда рождаются самые успешные люди

Люди, рожденные 28 числа, легче других добиваются успеха в жизни.

Было проведено исследование, которое показало, что среди 100 самых богатых людей мира 15% родились именно 28 числа.

28 октября родился Билл Гейтс, а 28 июня день рождения у Илона Маска. 28 января празднует день рождения Карлос Слим. И проверить это действительно просто, взяв список 100 богатейших людей и изучив даты их рождения.

Число 28 заметили также в рекламе компании «Ролекс». Эта компания ассоциируется с богатством, так как приобрести ее продукцию могут позволить себе действительно богатые люди. И всегда в рекламе этой компании изображено число 28.

Поэтому не исключено, что число 28 – это то число, которое притягивает успех к людям, которые связаны с ним.