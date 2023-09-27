Чем кормить домашнего питомца, если нет корма: варианты питания для животных

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Чем кормить домашнего питомца, если нет корма: варианты питания для животных
Полезно знать
Источник фото: Информинг

При изменении рациона питания питомцев важно учитывать их потребности и предпочтения. В условиях ограниченности кормовых ресурсов важно предоставить домашним животным доступ к таким продуктам, которые будут не только безопасными для их здоровья, но и соответствовать их физиологическим потребностям.

Важно помнить, что введение новых продуктов в рацион нужно делать постепенно, начиная с небольших порций, чтобы предотвратить возможные пищевые расстройства. Также, убедитесь, что животные не имеют аллергических реакций на новые продукты.

Для котов:

Макароны могут быть включены в рацион как источник углеводов. Однако они не являются основным источником питательных веществ для кошек.

Рыба - хороший источник белка и некоторых важных микроэлементов. Важно обеспечить, чтобы рыба была вареной и не содержала костей.

Нежирное мясо и птица также могут быть включены в рацион. Опять же, важно удалить кости и кожу. Рис - хороший источник углеводов и может быть полезным дополнением к рациону.

Кабачки и морковь - хорошие источники клетчатки и некоторых витаминов.

Яйца - хороший источник белка и других питательных веществ.

Для собак:

Нежирное мясо (курица, говядина, индейка) является отличным источником белка.

Вареные яйца предоставляют собаке дополнительный источник белка.

Мягкие сыры содержат белок и кальций, но убедитесь, что питомец не страдает лактозной непереносимостью.

Вареные овощи - хороший источник витаминов и клетчатки.

Яблоки предоставляют важные витамины и могут служить здоровой закуской.

Каши - хороший источник углеводов.

Существует целый перечень продуктов, которыми ни в коем случае нельзя кормить домашних животных. К ним относятся: молоко и молочные продукты; морская рыба, особенно, сырая; сладкое и выпечка; картофель; полуфабрикаты; копчености и вяленое мясо; соления.

Также помните о том, что ни в коем случае ни кошкам, ни собакам нельзя давать консервы, острую или жирную пищу, а также слишком горячие или слишком холодные блюда. Любая еда должна быть комнатной температуры и без приправ. Игнорирование этих советов приведет к болезням ЖКТ у животного.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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Чем кормить домашнего питомца, если нет корма: варианты питания для животных

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