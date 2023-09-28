«Дорогой запах за копейки»: Чтобы в доме приятно пахло, больше не нужно покупать ароматизаторы

Чтобы в доме приятно пахло, не обязательно покупать для этого дорогие ароматизаторы или жечь свечи. Сделать ароматизатор для дома можно из соли и ополаскивателя для белья.

Для этого необходим взять небольшую емкость. Подойдет, к примеру, даже отрезанное донышко от пластиковой бутылки. В него следует насыпать пару столовых ложек соли и налить колпачок ополаскивателя для белья.

Важно учитывать, что соль должна быть крупной. В эту смесь можно добавить несколько бутонов гвоздичного дерева. Эта специя продается в магазинах и имеет достаточно сильный запах.

Такой ароматизатор можно поставить в любом месте, где до него не дотянутся дети и не перевернут животные, если они есть в доме. Он будет давать приятный аромат продолжительное время.