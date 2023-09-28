Как почистить старый ковер дома: копеечное средство, доступное каждой хозяйке

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Как почистить старый ковер дома: копеечное средство, доступное каждой хозяйке
Полезно знать
Источник фото: Информинг

Дорожку, ковер или миниатюрный коврик в прихожей часто называют магнитом для пыли, гнездом бактерий и зоной размножения вредных микроорганизмов. Иногда он так сильно загрязняется, что трудно не заметить грязь, и руки сами стремятся к щетке.

Вот простой метод, который поможет восстановить даже самый старый ковер.

Самый простой способ - отдать его в химчистку, где проведут чистку, высушат и, за дополнительную плату, доставят обратно. Но многие хозяйки предпочитают решать проблему дома.

В этом случае можно попробовать использовать таблетки для посудомоечной машины для чистки ковра:

1. Растворите одну таблетку в ведре горячей воды или в тазике.

2. При необходимости добавьте пару ложек нашатыря. Получится густая пена, которую нужно периодически взбивать.

3. Наносим ее на загрязненный ковер и оттираем грязь или пятна щеткой.

4. Ковер не требуется высушивать.

5. Лучше всего удалять загрязнения или остатки пены влажной тряпкой, а затем пройтись сухой тряпкой, чтобы убрать излишки влаги с ворса.

Опыт показывает, что использование таблеток для посудомойки при чистке ковра позволяет эффективно избавиться от грязи, следов жира и неприятных запахов.

Автор текста: Андрей Грубич
Информационное агентство «Informing»

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