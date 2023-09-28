Сотрудники птицефабрик никогда не покупают яйца категории СО: и вот почему
Люди в основном в магазинах покупают куриные яйца категории С0. Для тех, кто не в курсе, это свежие куриные яйца самого крупного размера. По крайней мере, именно так они думали до недавних пор.
Рассмотрим категории продукта:
Самая высокая категория (СВ): Средний вес – около 75 грамм.
Отборная категория (СО): Средний вес – 70 грамм.
Категория первая (С1): Средний вес продукта – 60 грамм.
Вторая (С2): Вес – 50 грамм.
Третья (С3): Вес – 40 грамм.
Вес указан средний для наглядности разницы в размерах продукта. Таким образом, категорию С0, считавшуюся лучшей, нельзя считать таковой, ибо существует категория В, размеры которой также значительны. Заблуждение о том, что приобретают самые крупные яйца, понятно. В магазинах чаще всего продаются яйца категории С0, пишет дзен-канал Хозяйка уюта.
Теперь о полезности яиц. Сотрудники птицефабрик рекомендуют приобретать яйца категорий С2 или С3 – самые небольшие по размеру. Почему? Самые крупные яйца несут не куры-рекордсмены, а самые старые. Эти куры уже долгое время несутся, и полезности в таких яйцах ограничены. Яйца категорий С2 или С3 производят куры молодые, не подвергнутые различным добавкам, что делает их более полезными по сравнению с продуктами категорий СВ или С0.
Однако С2 и С3 также не являются лучшим выбором. Иногда в продаже можно найти продукт категории Д – диетическое яйцо, сохраняющее свои свойства всего неделю. Оно продается в магазинчиках при птицефермах. Лучше всего употреблять яйца категорий Д2 или Д3, но они, к сожалению, не всегда доступны. При покупке обратите внимание на цену продукта. Яйца одного качества могут стоить по-разному. Также учтите, что упаковка влияет на цену – яйца в бумажной упаковке стоят дешевле на 5-7 рублей, чем в пластиковой.
Конечно, что идеальное решение – приобретение настоящих деревенских яиц на рынке. Это обходится примерно в 80 рублей за десяток, гарантируя качество и свежесть. Если же такая возможность отсутствует, рекомендуется прибегнуть к покупке яиц категорий С2 или С3 в супермаркете.
Автор текста: Андрей Грубич
Информационное агентство «Informing»
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