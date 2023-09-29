Никто не мог подумать, что в утюге столько грязи: опытная хозяйка подсказала, что с этим делать

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Никто не мог подумать, что в утюге столько грязи: опытная хозяйка подсказала, что с этим делать
Полезно знать
Источник фото: Информинг

Очистка утюга — важный этап в уходе за ним. Необходимо не только прочистить металлическую часть, но и обратить внимание на пластиковую. Также следует очистить отверстия для выхода пара. Если они забиты накипью, то пятна на одежде будут появляться снова. Для начала подготовим средство для удаления накипи, разведя его в стакане воды. Инструкция говорит, что для очистки чайников достаточно одной ампулы, но мы используем удвоенную дозу для надежности. Затем наберем средство в шприц и начнем впрыскивать его в верхние отверстия утюга, одновременно нажимая на кнопку "Пар" для активации очистки.

Увидим, как из отверстий начнет вытекать загрязненная жидкость. Это говорит о том, что процесс идет, и вскоре накипь будет удалена вместе с паром. После этого наливаем средство в резервуар для воды и несколько раз нажимаем кнопку "Паровой удар".

Завершим процесс, набрав чистую или дистиллированную воду тем же шприцем и промывая отверстия, одновременно выделяя пар. Теперь утюг больше не будет беспокоить своими пятнами.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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