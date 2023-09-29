Станет острее бритвы: старый узбек рассказал лучший метод заточки ножа мясорубки
Для заточки ножа нам понадобятся специальные абразивные круги, которые можно приобрести в известных магазинах или заказать в интернете. При обработке мяса с использованием мясорубки важны два основных элемента: "сетка" и сам "нож". Эффективная работа этого механизма зависит от точной ровности и плотности соприкосновения этих двух компонентов. Это можно проверить, приставив нож к сетке и осветив место соединения. Если между ними видна узкая полоска света, значит, нож требует заточки.
Круги следует ненадолго погрузить в воду на 2-5 минут, как указано в инструкции. Во время промачивания кругов разберем мясорубку и внимательно осмотрим нож. Открутив прижимную гайку и сняв сетку, видим, что нож в плохом состоянии: режущие кромки покрыты ржавчиной и значительно потеряли остроту, образовав небольшой изгиб на режущей поверхности. Устанавливаем круг вместо "сетки" и немного подтягиваем прижимную гайку - делаем это осторожно, иначе нож может повредиться.
Затем начинаем вращать ручку мясорубки в любом направлении не менее 1 минуты или совершаем 80 оборотов. В процессе заточки каждые 3-5 оборотов слегка подтягиваем прижимную гайку. Вы почувствуете, когда это необходимо. Результатом будет идеально заточенный нож всего за 1-2 минуты. Процедура проста и быстра. Второй круг используется для шлифовки "сетки", а сам процесс заточки аналогичен предыдущему на 100%.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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