Не выбрасывайте никогда пластиковые бутылки: гениальная идея для телефона

Сегодня мы предлагаем вам создать полезную вещь из пластиковой бутылки. Этот проект обещает быть не только удобным, но и практичным, и, надеемся, пригодится многим из вас.

Пластиковые бутылки предоставляют огромное количество возможностей для создания полезных предметов. Некотрые из них являются очень интересными и креативными!Из простой пластиковой бутылки можно быстро и просто создать удобный держатель-подставку для мобильного телефона. Она легко крепится к зарядному устройству, вставленному в розетку. Для этого потребуются бутылка, ножницы и витражные краски. Начнем с тщательной очистки бутылки и отрезания нижней части. Затем делаем прямоугольное отверстие спереди. Многие продавцы мелкого товара используют подобные конструкции для вывешивания своих продуктов. Крышка нам не понадобится, ее можно убрать. Также нужно снять пластиковый кольцо с горлышка. Поверхность бутылки можно украсить витражными красками. После полного высыхания создаем отверстие под зарядное устройство, при помощи ножниц. Важно, чтобы отверстие было достаточного размера, чтобы подставка могла удерживаться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении на вставленном зарядном устройстве. Остается только протянуть шнур через горлышко, вставить его в телефон, опустить устройство в подготовленный кармашек, а затем вставить зарядку с установленным на нее держателем. Результат - легкая, красивая и превосходно функциональная подставка. Важно отметить ее превосходную универсальность - она легко подходит к разным зарядным устройствам, что делает ее незаменимой в повседневной жизни.