Одна ложка этого средства поможет больному горлу: проще способа нет

Куркума и мед - это два природных продукта, обладающих множеством полезных свойств при простудах. Вот какие свойства они имеют: Куркума: Противовоспалительные свойства: Куркумин, основной активный компонент куркумы, обладает сильными противовоспалительными свойствами. Он может помочь снизить воспаление в организме, что особенно полезно при простудах.

Куркумин также обладает антимикробными свойствами, что может помочь в борьбе с бактериями и вирусами. Регулярное употребление куркумы может способствовать укреплению иммунной системы, делая организм более устойчивым к инфекциям. Куркумин помогает разжижать слизь, что облегчает дыхание при простудах.

Мед содержит природные антимикробные вещества, которые могут помогать в борьбе с инфекциями и снижать воспаление. Он обладает мягкими обволакивающими свойствами, которые могут помочь смягчить раздражение в горле и уменьшить кашель. Регулярное употребление меда может способствовать укреплению иммунной системы благодаря своим антиоксидантным свойствам. Комбинация куркумы и меда может быть очень эффективной при лечении простуд. Рекомендуется употреблять их в виде чая, добавлять к блюдам или приготавливать теплый напиток с добавлением имбиря для усиления эффекта.

Для приготовления средства смешать 2 ст. л. меда и 0.5 ч л куркуми, настоять 30 минут. Можно вместо меда взять сливочное масло. Но перед этим нужно прополоскать горло водой с пищевой содой. Полоскать каждые два часа. После этого можно применять медовую смесь - по 1 ч. л. После этого 30 минут ничего не есть и не пить.