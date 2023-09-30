Одна ложка этого средства поможет больному горлу: проще способа нет

Image 16+
Одна ложка этого средства поможет больному горлу: проще способа нет
Полезно знать
Источник фото: Информинг

Куркума и мед - это два природных продукта, обладающих множеством полезных свойств при простудах. Вот какие свойства они имеют: Куркума: Противовоспалительные свойства: Куркумин, основной активный компонент куркумы, обладает сильными противовоспалительными свойствами. Он может помочь снизить воспаление в организме, что особенно полезно при простудах.

Куркумин также обладает антимикробными свойствами, что может помочь в борьбе с бактериями и вирусами. Регулярное употребление куркумы может способствовать укреплению иммунной системы, делая организм более устойчивым к инфекциям. Куркумин помогает разжижать слизь, что облегчает дыхание при простудах.

Мед содержит природные антимикробные вещества, которые могут помогать в борьбе с инфекциями и снижать воспаление. Он обладает мягкими обволакивающими свойствами, которые могут помочь смягчить раздражение в горле и уменьшить кашель. Регулярное употребление меда может способствовать укреплению иммунной системы благодаря своим антиоксидантным свойствам. Комбинация куркумы и меда может быть очень эффективной при лечении простуд. Рекомендуется употреблять их в виде чая, добавлять к блюдам или приготавливать теплый напиток с добавлением имбиря для усиления эффекта.

Для приготовления средства смешать 2 ст. л. меда и 0.5 ч л куркуми, настоять 30 минут. Можно вместо меда взять сливочное масло. Но перед этим нужно прополоскать горло водой с пищевой содой. Полоскать каждые два часа. После этого можно применять медовую смесь - по 1 ч. л. После этого 30 минут ничего не есть и не пить.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Одним копеечным чудо-средством можно отмыть весь дом: теперь все сияет

Сегодня, 11:09

Не выбрасывайте никогда пластиковые бутылки: гениальная идея для телефона

Сегодня, 10:16

Одна ложка этого средства поможет больному горлу: проще способа нет

Сегодня, 07:54

Станет острее бритвы: старый узбек рассказал лучший метод заточки ножа мясорубки

Вчера, 21:59

Никто не мог подумать, что в утюге столько грязи: опытная хозяйка подсказала, что с этим делать

Вчера, 21:56

Они будут обходить ваш дом десятой дорогой: борьба с блохами в квартире

Вчера, 11:00

Сотрудники птицефабрик никогда не покупают яйца категории СО: и вот почему

28-09-2023, 17:34

Как почистить старый ковер дома: копеечное средство, доступное каждой хозяйке

28-09-2023, 17:12

«Дорогой запах за копейки»: Чтобы в доме приятно пахло, больше не нужно покупать ароматизаторы

28-09-2023, 11:38

Чем кормить домашнего питомца, если нет корма: варианты питания для животных

27-09-2023, 07:35

«Счастливое число»: стало известно, когда рождаются самые успешные люди

26-09-2023, 23:53

В СССР секса не было, а презервативы называли «Резиновое изделие №2»

26-09-2023, 11:43

Секрет стирки: Для чего кондиционер для белья хозяйки замораживают и кидают в стиралку

26-09-2023, 10:33

Жареный картофель, который не прилипает на старой сковороде: хитрость хозяек

26-09-2023, 09:08

Яблочный воздушный пирог без теста: уникальный рецепт прямо из Парижа

25-09-2023, 11:52

«Могут забирать энергию»: как с умом расставить растения по дому

25-09-2023, 11:23

«Странно, но эффективно»: Для чего в СССР кирпич клали в сливной бачок

25-09-2023, 10:48

Перестаньте делать эти вещи по дому, это бесполезно: от каких занятий можно смело отказаться

24-09-2023, 23:18

Больше не будете так необдуманно расхламлять свой дом: 4 правила, чтобы случайно не избавиться от нужных вещей

24-09-2023, 21:58

Узнайте, зачем хозяйки ставят стопку соли в коридоре и на этом экономят в месяц 1000 рублей

24-09-2023, 21:08

Новости партнеров