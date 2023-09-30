Одним копеечным чудо-средством можно отмыть весь дом: теперь все сияет

Это моющее средство прекрасно подходит для кухонной мебели, смесителей, плитки, раковины, ванны и даже унитаза. Оно действительно проявляет отличные результаты в борьбе с загрязнениями. Это действительно замечательное средство для уборки! Оно обладает потрясающей способностью отмывать практически все: от чайника и холодильника до газовой плиты и кафеля. Давайте подробнее рассмотрим, как можно приготовить это универсальное моющее средство, которое поможет справиться с загрязнениями в квартире или доме.

Важно помнить о том, что перед применением нового средства, особенно на чувствительных поверхностях, всегда стоит провести тест на небольшом участке, чтобы удостовериться, что оно не повредит материал.

Вам понадобится 3 ст. л. зубного порошка, 6 ст. л. жидкого средства для посуды или хозяйственного мила и 1 ч. л. нашатирного спирта. Все смешать и использовать по назначению.

Так что готовьте это универсальное моющее средство и наслаждайтесь чистотой и блеском в вашем доме!