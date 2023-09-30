Забелестит как новая: Через 5 минут ваша посуда станет идеально чистой

Действительно, очистка посуды от нагара и жира — важный этап ухода за кухонной утварью. Существует несколько разнообразных методов, и сегодня мы представим вам один из них. Допустим, у вас есть старая кастрюля с нагаром и жиром. Вместе мы рассмотрим, как этот метод работает.

Это действительно замечательный способ, о котором не все знают. Этот метод эффективен для очистки и отмывания практически всех видов посуды. После использования его, ваша кухонная утварь будет выглядеть как новая!

Для этого нужна кальцинированная сода - 4 ст. л. Добавить 2 ст.л. перекись водорода. После этого добавить 2 ст.л. средства для посуды. Нанести и потереть. Подождать 10 минут. Смыть водой.