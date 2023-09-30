Забелестит как новая: Через 5 минут ваша посуда станет идеально чистой

Image 16+
Забелестит как новая: Через 5 минут ваша посуда станет идеально чистой
Полезно знать
Источник фото: Информинг

Действительно, очистка посуды от нагара и жира — важный этап ухода за кухонной утварью. Существует несколько разнообразных методов, и сегодня мы представим вам один из них. Допустим, у вас есть старая кастрюля с нагаром и жиром. Вместе мы рассмотрим, как этот метод работает.

Это действительно замечательный способ, о котором не все знают. Этот метод эффективен для очистки и отмывания практически всех видов посуды. После использования его, ваша кухонная утварь будет выглядеть как новая!

Для этого нужна кальцинированная сода - 4 ст. л. Добавить 2 ст.л. перекись водорода. После этого добавить 2 ст.л. средства для посуды. Нанести и потереть. Подождать 10 минут. Смыть водой.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Забелестит как новая: Через 5 минут ваша посуда станет идеально чистой

Сегодня, 17:59

Одним копеечным чудо-средством можно отмыть весь дом: теперь все сияет

Сегодня, 11:09

Не выбрасывайте никогда пластиковые бутылки: гениальная идея для телефона

Сегодня, 10:16

Одна ложка этого средства поможет больному горлу: проще способа нет

Сегодня, 07:54

Станет острее бритвы: старый узбек рассказал лучший метод заточки ножа мясорубки

Вчера, 21:59

Никто не мог подумать, что в утюге столько грязи: опытная хозяйка подсказала, что с этим делать

Вчера, 21:56

Они будут обходить ваш дом десятой дорогой: борьба с блохами в квартире

Вчера, 11:00

Сотрудники птицефабрик никогда не покупают яйца категории СО: и вот почему

28-09-2023, 17:34

Как почистить старый ковер дома: копеечное средство, доступное каждой хозяйке

28-09-2023, 17:12

«Дорогой запах за копейки»: Чтобы в доме приятно пахло, больше не нужно покупать ароматизаторы

28-09-2023, 11:38

Чем кормить домашнего питомца, если нет корма: варианты питания для животных

27-09-2023, 07:35

«Счастливое число»: стало известно, когда рождаются самые успешные люди

26-09-2023, 23:53

В СССР секса не было, а презервативы называли «Резиновое изделие №2»

26-09-2023, 11:43

Секрет стирки: Для чего кондиционер для белья хозяйки замораживают и кидают в стиралку

26-09-2023, 10:33

Жареный картофель, который не прилипает на старой сковороде: хитрость хозяек

26-09-2023, 09:08

Яблочный воздушный пирог без теста: уникальный рецепт прямо из Парижа

25-09-2023, 11:52

«Могут забирать энергию»: как с умом расставить растения по дому

25-09-2023, 11:23

«Странно, но эффективно»: Для чего в СССР кирпич клали в сливной бачок

25-09-2023, 10:48

Перестаньте делать эти вещи по дому, это бесполезно: от каких занятий можно смело отказаться

24-09-2023, 23:18

Больше не будете так необдуманно расхламлять свой дом: 4 правила, чтобы случайно не избавиться от нужных вещей

24-09-2023, 21:58

Новости партнеров