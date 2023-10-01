«Бегите на мусорку»: Эзотерик рассказала, как привлечь богатство и денежную удачу в дом

Эзотерик и целительница Марина Реснайс рассказала о том, как привлечь богатство и денежную удачу.

Она отметила, что везение в деньгах — это прежде всего особый образ мышления, некое состояние души. Необходимо не только в доме держать предметы привлекающие деньги, но и регулярно повторять позитивные утверждения и рисовать карты желаний.

Важно начать общаться с успешными людьми, перенимать их привычки, а также прекратить жаловаться на жизнь. Ограничь общение с безответственными людьми, которые общаются в обвинительной манере. Из круга общения следует исключить всех, кто ищет виновных в своих проблемах других, и не видит вины за собой.

Обязательно необходимо правильно обустроить пространство для жизни и работы. В дом не стоит покупать дешевые вещи и мебель. Пусть их будет немного, но зато качественных. Все сломанные вещи следует выбрасывать. В доме должен быть всегда порядок.

Следует обустроить в доме рабочее пространство, где можно побыть наедине с работой, либо отдохнуть и расслабиться, обдумать будущие проекты. Ежедневно необходимо предпринимать шаги, нацеленные на то, чтобы получить дополнительный источник дохода.

Важно учитывать, что все денежные ритуалы следует проводить с учетом лунного цикла.