Для чего дома необходимо держать всегда соду: 7 удивительных свойств соды

О свойствах пищевой соды говорят мало, но она у многих есть дома, хотя используют ее в основном как ингредиент в кулинарии.

На самом деле пищевую соду можно использовать для разных целей. Соду можно поставить в холодильник, чтобы убрать там посторонние запахи. Также сода хорошо удаляет пятна с различных поверхностей.

Тем не менее, у нее есть свойства, о которых мало кто знает.

Содой можно отбеливать зубы и полоскать рот, чтобы уменьшить количество бактерий в нем. Она убирает налет на зубах, поэтому ее можно использовать как легкий абразив для зубов.

Соду можно использовать как натуральный дезодорант. Для этого следует взять 4 столовые ложки пищевой соды, 4 столовые ложки оливкового или кокосового масла. Если смешать их, получится натуральный дезодорант, к которому можно добавить эфирное масло для аромата.

Пищевую соду можно использовать для удаления пестицидов на овощах. Сода уберет зуд, который возникает из-за укусов насекомых, помогает уменьшить кислотность при длительном голодании. Также ее можно использовать для того, чтобы бороться с ногтевым грибком на пальцах ног и помогает бороться с язвами во рту.