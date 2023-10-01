Для чего дома необходимо держать всегда соду: 7 удивительных свойств соды

Image 16+
Для чего дома необходимо держать всегда соду: 7 удивительных свойств соды
Полезно знать
Источник фото: Информинг

О свойствах пищевой соды говорят мало, но она у многих есть дома, хотя используют ее в основном как ингредиент в кулинарии.

На самом деле пищевую соду можно использовать для разных целей. Соду можно поставить в холодильник, чтобы убрать там посторонние запахи. Также сода хорошо удаляет пятна с различных поверхностей.

Тем не менее, у нее есть свойства, о которых мало кто знает.

Содой можно отбеливать зубы и полоскать рот, чтобы уменьшить количество бактерий в нем. Она убирает налет на зубах, поэтому ее можно использовать как легкий абразив для зубов.

Соду можно использовать как натуральный дезодорант. Для этого следует взять 4 столовые ложки пищевой соды, 4 столовые ложки оливкового или кокосового масла. Если смешать их, получится натуральный дезодорант, к которому можно добавить эфирное масло для аромата.

Пищевую соду можно использовать для удаления пестицидов на овощах. Сода уберет зуд, который возникает из-за укусов насекомых, помогает уменьшить кислотность при длительном голодании. Также ее можно использовать для того, чтобы бороться с ногтевым грибком на пальцах ног и помогает бороться с язвами во рту.

Автор текста: Анна Лисова
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Для чего дома необходимо держать всегда соду: 7 удивительных свойств соды

Сегодня, 08:43

Как обеззаразить мягкие игрушки без стирки или отпаривания: просто сложить и забыть

Сегодня, 01:33

Забелестит как новая: Через 5 минут ваша посуда станет идеально чистой

Вчера, 17:59

Одним копеечным чудо-средством можно отмыть весь дом: теперь все сияет

Вчера, 11:09

Не выбрасывайте никогда пластиковые бутылки: гениальная идея для телефона

Вчера, 10:16

Одна ложка этого средства поможет больному горлу: проще способа нет

Вчера, 07:54

Станет острее бритвы: старый узбек рассказал лучший метод заточки ножа мясорубки

29-09-2023, 21:59

Никто не мог подумать, что в утюге столько грязи: опытная хозяйка подсказала, что с этим делать

29-09-2023, 21:56

Они будут обходить ваш дом десятой дорогой: борьба с блохами в квартире

29-09-2023, 11:00

Сотрудники птицефабрик никогда не покупают яйца категории СО: и вот почему

28-09-2023, 17:34

Как почистить старый ковер дома: копеечное средство, доступное каждой хозяйке

28-09-2023, 17:12

«Дорогой запах за копейки»: Чтобы в доме приятно пахло, больше не нужно покупать ароматизаторы

28-09-2023, 11:38

Чем кормить домашнего питомца, если нет корма: варианты питания для животных

27-09-2023, 07:35

«Счастливое число»: стало известно, когда рождаются самые успешные люди

26-09-2023, 23:53

В СССР секса не было, а презервативы называли «Резиновое изделие №2»

26-09-2023, 11:43

Секрет стирки: Для чего кондиционер для белья хозяйки замораживают и кидают в стиралку

26-09-2023, 10:33

Жареный картофель, который не прилипает на старой сковороде: хитрость хозяек

26-09-2023, 09:08

Яблочный воздушный пирог без теста: уникальный рецепт прямо из Парижа

25-09-2023, 11:52

«Могут забирать энергию»: как с умом расставить растения по дому

25-09-2023, 11:23

«Странно, но эффективно»: Для чего в СССР кирпич клали в сливной бачок

25-09-2023, 10:48

Новости партнеров