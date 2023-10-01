Для чего дома необходимо держать всегда соду: 7 удивительных свойств соды
О свойствах пищевой соды говорят мало, но она у многих есть дома, хотя используют ее в основном как ингредиент в кулинарии.
На самом деле пищевую соду можно использовать для разных целей. Соду можно поставить в холодильник, чтобы убрать там посторонние запахи. Также сода хорошо удаляет пятна с различных поверхностей.
Тем не менее, у нее есть свойства, о которых мало кто знает.
Содой можно отбеливать зубы и полоскать рот, чтобы уменьшить количество бактерий в нем. Она убирает налет на зубах, поэтому ее можно использовать как легкий абразив для зубов.
Соду можно использовать как натуральный дезодорант. Для этого следует взять 4 столовые ложки пищевой соды, 4 столовые ложки оливкового или кокосового масла. Если смешать их, получится натуральный дезодорант, к которому можно добавить эфирное масло для аромата.
Пищевую соду можно использовать для удаления пестицидов на овощах. Сода уберет зуд, который возникает из-за укусов насекомых, помогает уменьшить кислотность при длительном голодании. Также ее можно использовать для того, чтобы бороться с ногтевым грибком на пальцах ног и помогает бороться с язвами во рту.
Автор текста: Анна Лисова
Информационное агентство «Informing»
Никто не мог подумать, что в утюге столько грязи: опытная хозяйка подсказала, что с этим делать
29-09-2023, 21:56
Они будут обходить ваш дом десятой дорогой: борьба с блохами в квартире
29-09-2023, 11:00
«Дорогой запах за копейки»: Чтобы в доме приятно пахло, больше не нужно покупать ароматизаторы
28-09-2023, 11:38
«Счастливое число»: стало известно, когда рождаются самые успешные люди
26-09-2023, 23:53
В СССР секса не было, а презервативы называли «Резиновое изделие №2»
26-09-2023, 11:43
Секрет стирки: Для чего кондиционер для белья хозяйки замораживают и кидают в стиралку
26-09-2023, 10:33
Яблочный воздушный пирог без теста: уникальный рецепт прямо из Парижа
25-09-2023, 11:52
«Могут забирать энергию»: как с умом расставить растения по дому
25-09-2023, 11:23
«Странно, но эффективно»: Для чего в СССР кирпич клали в сливной бачок
25-09-2023, 10:48