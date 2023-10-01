Как обеззаразить мягкие игрушки без стирки или отпаривания: просто сложить и забыть

Мягкие игрушки подвержены загрязнению не меньше, чем одежда. Они могут накапливать пыль и грязь, а в объемном наполнителе даже поселяться пылевые клещи.

Для того чтобы предотвратить превращение любимого плюшевого друга в источник микробов, необходимо проводить своевременную чистку. Существует несколько методов, среди которых наиболее распространены стирка и отпаривание.

Однако существует и альтернативный способ. Некоторые хозяйки считают, что достаточно просто поместить игрушки из ткани в морозильную камеру. Холод способствует уничтожению патогенных микроорганизмов.

Эксперты подтвердили эффективность такой дезинфекции.

"Да, если взять пакет и положить туда игрушки, то реально работает. Поместить в морозильную камеру нужно на сутки", — поделилась эксперт.

Однако, как подчеркивает эксперт, следует помнить, что не все мягкие игрушки могут выдержать мороз. В некоторых случаях лучше прибегнуть к более щадящим методам ухода.