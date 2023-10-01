Как обеззаразить мягкие игрушки без стирки или отпаривания: просто сложить и забыть

Мягкие игрушки подвержены загрязнению не меньше, чем одежда. Они могут накапливать пыль и грязь, а в объемном наполнителе даже поселяться пылевые клещи.
Для того чтобы предотвратить превращение любимого плюшевого друга в источник микробов, необходимо проводить своевременную чистку. Существует несколько методов, среди которых наиболее распространены стирка и отпаривание.
Однако существует и альтернативный способ. Некоторые хозяйки считают, что достаточно просто поместить игрушки из ткани в морозильную камеру. Холод способствует уничтожению патогенных микроорганизмов.
Эксперты подтвердили эффективность такой дезинфекции.
"Да, если взять пакет и положить туда игрушки, то реально работает. Поместить в морозильную камеру нужно на сутки", — поделилась эксперт.
Однако, как подчеркивает эксперт, следует помнить, что не все мягкие игрушки могут выдержать мороз. В некоторых случаях лучше прибегнуть к более щадящим методам ухода.
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