От засоров в раковине не останется следа: старый метод из СССР

Даже при отсутствии активного выпадения волос, канализация в ванной комнате, рано или поздно, может забиться. Главной причиной этого являются скопления волос, которые замедляют или полностью блокируют поток воды. В результате вода либо стекает очень медленно, либо вовсе задерживается в раковине. Даже специальные средства не всегда могут справиться с этой проблемой, и остается только вызвать сантехника. Однако прежде чем тратить деньги на услуги специалиста, есть один метод, который, освоив его, позволит вам справиться с засором своими руками и без больших затрат. Помимо специальных химических средств, существуют простые домашние методы, которыми можно быстро и эффективно разблокировать канализацию.

Возьмите 150 мл столового уксуса и 150 г пищевой соды. Посыпьте соду в сливное отверстие, а затем добавьте уксус. Закройте сток пробкой или тряпкой и оставьте на 20–30 минут. Затем промойте его обильным потоком горячей воды.

Возьмите полстакана соды и стакан крупной поваренной соли, растворите их в воде и залейте раствор в раковину. Подождите 10 минут, затем промойте сток горячей водой. Можно просто посыпать соду и соль в сток и оставить на ночь, а утром промыть его водой.